Uomini e Donne: flirt tra Jeremias Rodriguez e Martina Luchena? Lei rompe il silenzio

Uomini e Donne: Martina Luchena insieme a Jeremias Rodríguez?

Sono mesi che circola lo stesso gossip a più riprese. Jeremias Rodríguez avrebbe voltato pagina in amore, dopo la storia con Soleil Sorge, con Martina Luchena. Lei è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che si è distinta per il suo percorso con Riccardo Gismondi. Adesso Martina è un’affermata influencer, molto seguita sui social.

Più volte Martina e Jeremias sono stati avvistati insieme a qualche evento o in una semplice uscita tra amici. Ma nessuno dei due ha mai voluto intervenire personalmente sulla questione. Dopo tanto tempo ci ha pensato l’ex corteggiatrice.

Martina: ‘Ecco come stanno le cose tra me e Jeremias’

Finalmente Martina ha chiarito il rapporto che la lega a Jeremias Rodríguez. In diretta Instagram per la rubrica Chi sta a casa, l’ex corteggiatrice ha spiegato di aver conosciuto Cecilia Rodríguez ed ha parlato molto bene di lei. Ha detto che è una delle persone più piacevoli che abbia conosciuto nel mondo degli influncer e, anche se non si vedono spesso, quando si incontrano è come se si fossero viste fino al giorno prima.

Di conseguenza ha conosciuto anche il fratello, Jeremias, con il quale è nato lo stesso rapporto d’amicizia. È capitato di uscire tra amici, avendo le stesse conoscenze, lei gli vuole molto bene perché è un bravo ragazzo, ma non c’è nulla di più tra di loro.

Martina Luchena tra amore e lavoro

Martina nell’intervista ha parlato anche del suo percorso a Uomini e Donne svelando di essere capitata nel programma per caso. È stata la mamma che, stanca di vederla soffrire per il suo ex ragazzo, ha deciso, a sua insaputa di iscriverla nel programma. Dopo la delusione con Riccardo Gismondi, che ha scelto Camilla Mangiapelo, Martina, però, è tornata con l’ex fidanzato Daniele Milani.

Dopo le storie con Andrea Melchiorre, Gabriele Conca, adesso Martina è single a tutti gli effetti e si sta concentrando sul suo lavoro. Anche se in questo periodo ha dovuto posticipare impegni e progetti vista la situazione di emergenza, cerca di viversi i momenti con la sua famiglia e di trovare il lato positivo. A casa cerca comunque di lavorare, studiare e allenarsi.