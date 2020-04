Solti Ignoti, Amadeus si è ritirato a vita familiare: le rivelazioni a Domenica In di Mara Venier

Amadeus e Giovanna Civitillo ospiti a Domenica In

Nonostante il periodo di difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria per il Covid-19, domenica prossima 19 aprile 2020 alle 14 su Rai Uno andrà in onda una nuova puntata del contenitore festivo Domenica In.

Mara Venier dallo studio Fabrizio Frizzi di Roma si collegherà via Skype con molti ospiti, tra cui Amedeo Sebastiani, alias Amadeus conduttore e direttore artistico della 70esima edizione del Festival di Sanremo e padrone di casa del game show Soliti Ignoti – Il Ritorno, da oltre un mese in replica. Il professionista veronese non sarà da solo ma in compagnia della sua famiglia.

La decisione di sospendere il game show Soliti Ignoti – Il Ritorno

Ebbene sì, Amadeus e Giovanna Civitillo saranno ancora una volta ospiti di Domenica In di Mara Venier. Il conduttore racconteranno alla collega veneziana come stanno trascorrendo questa lunga quarantena per il Coronavirus che da oltre due mesi ha colpito il nostro Paese e gran parte del Pianeta. Nel mese di marzo Sebastiani e i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di bloccare le registrazioni del game show Soliti Ignoti – Il Ritorno per paura del Covid-19.

C’è da sottolineare che ne suo programma che va in onda nella fascia access prime time arrivano concorrenti e ignoti da ogni parte della Penisola. Quindi erano altissime le possibilità di contagio. Quindi al momento la rete trasmette allo stesso orario delle repliche dell’attuale e delle passate edizioni riscuotendo sempre un grandissimo successo a livello d’ascolti.

Amadeus, Giovanna Civitillo e José in quarantena a Roma

Reduce dal grande successo del Festial di Sanremo 2020, Amadeus si è ritirato a vita familiare insieme alla moglie Giovanna Civitillo, ex Professoressa de L’Eredità. La coppia sta trascorrendo la quarantena nella loro abitazione di Roma insieme al figlioletto Josè, grande appassionato di calcio e in particolare dell’Inter.

L’ultima volta che abbiamo visto Mara Venier e il collega Amadeus insieme è stata in occasione dell’ospitata della conduttrice di Domenica In alla kermesse canora. Una manifestazione che si è svolta nel mese di febbraio nella cittadina ligure.