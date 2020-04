Lorenzo Riccardi senza capelli: il video dell’ex tronista spiazza i fan, cosa succede? (FOTO)

Tutti i fan di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente Lorenzo Riccardi, in una delle ultime clip su Instagram, però, il Cobra è apparso completamente senza capelli. Si tratta di uno stravolgimento totale del suo look che ha generato non poche domande e perplessità nei follower.

La cosa che più di tutte, però, sta generando sgomento è il fatto che il ragazzo non ne abbia minimamente parlato sui suoi social. Solitamente, infatti, il ragazzo è molto presente sui suoi social, ma nelle ultime ore non è stato così. Cerchiamo di capire cosa è accaduto.

La clip in cui Lorenzo Riccardi è senza capelli

In queste noiose giornate, lunghe e sempre uguali, i personaggi popolari stanno intrattenendo il pubblico attraverso dirette e contenuti pubblicati sui loro social. A generare particolare sgomento nelle ultime ore è stata una diretta che Il Cobra e la sua lady hanno fatto con Gianni Sperti. In tali clip, nelle quali hanno parlato dell’emergenza sanitaria e ci hanno tenuto a ringraziare i soccorsi giunti dai medici dell’Albania, è apparso qualcosa di molto strano.

Lorenzo Riccardi, infatti, si è mostrato completamente senza capelli. Si tratta di una rasatura completa e radicale che ha lasciato sconvolti i fan. In molti si sono domandati per quale motivo il ragazzo abbia deciso di dare luogo ad un cambiamento così drastico e, soprattutto, per quale ragione non avesse condiviso questa “pazzia” con i fan. (Continua dopo la foto)

Lo strano silenzio del Cobra

Cosa ancor più strana è il fatto che il ragazzo pare sia assente dai social da un po’ di giorni. Anche quando è presente, però, pubblica pochi contenuti, dove quasi mai appare in prima persona. Alcuni giorni fa, ad esempio, si cimentò nel giochino del botta e risposta con i fan e fu molto criticato per aver dato della poco di buono ad una ragazza. Dopo questo avvenimento, il ragazzo si è molto allontanato dai social.

Anche la sua compagna Claudia non ha minimamente commentato la cosa né tanto meno, il fatto che Lorenzo Riccardi sia assolutamente senza capelli. Nel frattempo, però, se i due non stanno parlando in prima persona, ci stanno pensando altri a parlare di loro. Giulio Raselli, ad esempio, nel rispondere alle domande dei fan, ha spiegato cosa pensa della coppia. Ebbene, le sue considerazioni sono assolutamente positive dato che li stima e li apprezza moltissimo.