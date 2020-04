“Gemma Galgani ha una doppia vita, ecco chi è davvero”: Bufera a UeD, parla un suo ex

Chi negli scorsi mesi ha seguito Uomini e Donne di sicuro si ricorderà di Juan Luis. Il cavaliere napoletano, di origini venezuelane ha fatto perdere la testa a Gemma Galgani con la sua eleganza e la sua cordialità. Purtroppo, secondo alcune voci, confermate anche da Armando Incarnato con tanto di prove, l’uomo non è mai stato interessato a conoscere la dama ma bensì alla popolarità.

Ancora una volta, però, l’ex corteggiatore di Gemma Galgani ha voluto difendersi e intervistato da un noto blog si è scagliato pesantemente contro la torinese. Vediamo cosa è successo.

Juan Luis vuota il sacco su Gemma Galgani : è double face

Juan Luis è convinto che Gemma Galgani si sia creata ormai un personaggio all’interno di Uomini e Donne. “Avendola conosciuta, che è una persona double face: fuori è in un modo e nella trasmissione in un altro.” Ancora oggi, il cavaliere non riesce a capire il motivo per cui tutti si sono scagliati contro di lui improvvisamente. Per questo, nonostante l’interesse e la curiosità che ha espresso nei suoi riguardi, si chiede di quale amore si parli negli studi se questi sono i risultati.

Juan Luis è convinto che Gemma Galgani non abbia mai provato nessun sentimento ma che abbia provato solo una forte attrazione fisica. Infatti, lei avrebbe voluto consumare subito un rapporto fisico ma Ciano non si è sentito pronto, sopratutto perchè aveva da poco terminato una relazione molto importante.

Mistero a Uomini e Donne

Ad oggi Juan Luis è attualmente single. Vista la quarantena e l’obbligo di restare a casa, l’uomo trascorre le giornate nella sua abitazione a Napoli. Dopo quanto accaduto con Gemma Galgani e gli altri membri nello studio, non è più propenso a tornare a Uomini e Donne. Il cavaliere ha dichiarato ancora tutta la sua buona fede nel trovare una donna ma purtroppo nessuno lo ha capito.

Inoltre, durante la frequentazione con la Galgani, ha ricevuto per settimane dei fiori da parte di una donna. Un mistero a al trono over che ad oggi non è stato risolto e Ciano si chiede ancora chi fosse quella dama. “Sarei contento di conoscere la persona che mi ha omaggiato, e chissà, magari frequentarla”.