Flavio Insinna e L’Eredità prendono il posto di Marco Liorni: l’indiscrezione [VIDEO]

Flavio Insinna e L’Eredità si allungano fino all’estate?

Stando ad un rumor diffuso in rete da Tv Blog, le trasmissioni attuali potrebbero prolungarsi per un altro mese, quindi andare in onda fino all’estate. Il motivo? L’emergenza sanitaria per il Covid-19 ha totalmente stravolto i palinsesti, inoltre essendo tutto fermo, programmi che di solito vengono trasmessi nei mesi caldi non sono ancora pronti.

Per questo motivo Flavio Insinna e il suo game show L’Eredità, attualmente in replica, potrebbero prolungarsi fino alle fine di giugno o addirittura a luglio 2020. Con molta probabilità a maggio ripartiranno le registrazioni, quindi il pubblico di Rai Uno potrà vedere le puntate inedite. Questo comporterebbe lo slittamento più avanti di Marco Liorni, riconfermato a Reazione a Catena.

Il nuovo video messaggio di Flavio Insinna

Ormai è diventata una tradizione, anche nella giornata di giovedì 16 aprile 2020 Flavio Insinna è intervenuto con un’anteprima attraverso un video messaggio. Una clip che è andata in onda su Rai Uno ma anche sui canali social del game show L’Eredità.

L’attore romano ha esordito rivolgendosi a tutti i bambini dicendo loro che anche lui ha fatto i compiti. “Ah, gli autori non mi mollano. Oggi mi hanno fatto studiare una bellissima parola, la parola “leggerezza”, dal latino levis, cioè lieve, qualcosa che pesa poco”, ha affermato il professionista di Rai Uno.

L’Eredità: il conduttore parla di leggerezza

Ricordiamo che da oltre un mese vanno in onda con le repliche de L’Eredità, mentre da circa una settimana, ovvero da dopo Pasqua Flavio Insinna realizza delle clip direttamente da casa sua e trasmessi nella solita anteprima.

L’attore capitolino nella giornata di giovedì ha voluto spendere due parole sulla leggerezza, menzionando anche il poeta Italo Calvino: “E’ necessario, diventa indispensabile, un pizzico di leggerezza, quella leggerezza che cerchiamo di portare tutte le sere, con L’Eredità, nelle vostre case”. Infine il professionista ha chiuso col motto che circola in tutta Italia da circa un paio di mesi: “Distanti ma uniti, sempre”. Ecco il video realizzato dall’attore e postato sul canale Facebook di Rai Uno: