GF Vip: Andrea Denver svela come stanno le cose con la fidanzata dopo il reality e parla degli ex coinquilini

Andrea Denver è arrivato alla fine della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa ha rivelato il modello sulla sua fidanzata e sui suoi ex coinquilini

GF Vip: il percorso di Andrea Denver

Andrea Denver è lo pseudonimo di Andrea Salerno. Lui è un modello veronese che lavora negli Stati Uniti da tempo e che ha deciso di tornare in Italia e cercare qualche esperienza televisiva. Dopo l’apparizione in un reality via web, è riuscito ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Il percorso di Andrea ha fatto un po’ discutere chi ha seguito il programma. All’inizio si giocava sul fatto che lui apprezzasse molto Adriana Volpe e che non parlasse mai della sua fidanzata. Poi è rimasto sempre nascosto, non si è esposto, non ha litigato con nessuno, e questo non è piaciuto molto, anche agli stessi concorrenti.

Il modello si è lasciato andare spesso alle lacrime, soprattutto dopo la situazione legata al coronavirus. Tuttavia, adesso che il reality è finito, è tornato dalla sua famiglia, ha continuato ad avere un rapporto d’amicizia con i suoi ex coinquilini e ha chiarito il rapporto con la sua fidanzata.

Andrea Denver parla della fidanzata

Andrea è intervenuto in diretta con Giulia Salemi nel suo Salotto Salemi su Instagram e ha confermato che sta ancora con Anna Wolf. La sua fidanzata è sempre stata aggiornata su tutto, non è rimasta infastidita da nulla nel percorso al Grande Fratello Vip ed è sempre stata in contatto con i genitori di Andrea. Appena si potrà viaggiare, la raggiungerà negli Stati Uniti perché non vede l’ora di riabbracciarla dopo tanto tempo.

Progetti lavorativi e gli ex coinquilini

Il modello veronese vuole tornare negli Stati Uniti non solo per ricongiungersi con Anna, ma anche per continuare il suo lavoro da modello. Tuttavia, vorrebbe anche continuare la carriera in Italia.

Parlando dei suoi ex coinquilini, invece, ha voluto precisare che apprezzava Adriana Volpe non soltanto per il suo aspetto fisico, ma soprattutto per la persona. Fuori l’ha sentita più volte, così come Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Andrea Montovoli, Carlotta Maggiorana e Teresanna Pugliese.

Le cose, invece, non sono così distese e serene con Clizia Incorvaia. Lei lo aveva accusato di essere un “Buscetta” e un “pentito”, vi ricordate? Andrea ha detto di non averla sentita ma di voler credere che le scuse dell’influencer fossero sincere. Anche con Antonio Zequila il rapporto si è incrinato.