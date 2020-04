Elettra Lamborghini: ecco il tutorial su come prenderlo di sorpresa

Elettra Lamborghini durante la quarantena si scatena

La bella cantante e miliardario Elettra Lamborghini, durante questo periodo di quarantena si è scatenata sui suoi social e prova a spiegarci come attirare l’attenzione del fidanzato. Ovviamente non poteva che farlo rendendo piccante il tutto con una story al limite della censura. Un po volgare, ma allo stesso tempo esilarante, la cantante è riuscita a strappare un sorriso ai suoi follower.

La reclusione in compagnia del fidanzato Afrojack

La bella ereditiera infatti si lamenta di come, in queste settimane, il suo fidanzato e convivente Afrojack si stia occupando di tutto tranne che di lei. Nonostante tutti i suoi sforzi non riesce a schiodarlo dalle console che, monopolizzano la sua attenzione tutto il giorno.

Per ovviare a questa sua mancanza, ha deciso quindi di tendere ad Afrojack una “imboscata” per ravvivare l’intesa e, ovviamente, cercare di aiutare tutte le ragazze nella sua stessa situazione. (Continua dopo la foto)

L’avvicinamento ed il colpo di grazia

Stufa quindi della situazione, Elettra Lamborghini si filma e posta una story sui social. Al grido di “Quando la Playstation super la fi*** ti devono portare via il pene con la biga“, la si vede avvicinarsi senza farsi notare alle spalle del “malcapitato” Afrojack, slacciarsi e tirare giù il reggiseno per poi molestarlo con le sue curve giunoniche.

La carriera di Elettra Lamborghini in stand-by e la voglia di affermarsi

Questa quarantena ha bloccato tutta l’industria della musica, sopratutto la parte riguardante le performance dal vivo per ovvi motivi. Elettra Lamborghini, dopo la partecipazione allo scorso Festival di Sanremo e reduce dal grande successo del brano “Musica e il resto scompare”, si trova ad attendere nella sua gabbia d’oro nuovi sviluppi.

Lei, esattamente come cantanti di ben altro calibro, chiedono alle istituzioni chiarezza sulle eventuali tempistiche di riapertura dei progetti live. Qualche giorno fa Francesco Facchinetti, in una diretta Instagram, ha profetizzato un totale annullamento della stagione di concerti ed una eventuale “rinascita” solo nel 2021. A fargli da eco un altro mostro sacro della canzone italiana, Vasco Rossi.

Il Blasco ha annullato tutti i suoi concerti ed ha dato appuntamento ai suoi fans a data da destinarsi. Non ci resta che attendere le decisioni del Governo in merito a questa spinosa situazione. Godiamoci per ora gli appuntamenti sui balconi dove tutti, ma proprio tutti, ballano sulle note del successo della nostra Elettra Lamborghini.