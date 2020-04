“Ma vai a c*gare, sei na cretina”: Avanti un altro, Sonia Bruganelli umiliata davanti a tutti

Sonia Bruganelli offesa da un hater

In questi giorni sia Sonia Bruganelli che Paolo Bonolis realizzano delle dirette Instagram con amici e personaggi dello spettacolo per trascorrere del tempo. La quarantena da Covid-19 ci sta costringendo a rimanere a casa da oltre 40 giorni, quindi la moglie del conduttore di Avanti un altro ha provato a sdrammatizzare un po’.

Ma la sua iniziativa social non è piaciuta ad alcuni utenti web che non hanno perso tempo a criticarla. Si sa che la Bruganelli è particolarmente odiata da molti italiani perché secondo loro ostenta la sua ricchezza. Nelle ultime ore la produttrice ha postato su IG uno scatto di un suo piede, tatuato, in una scarpa dal tacco vertiginoso. Un haters ha reagito così: “Ma vai a c*care, con tutti i problemi che ci sono, sta cr*tina”.

Il messaggio della moglie di Paolo Bonolis su IG

Nelle ultime ore la moglie di Paolo Bonolis ha sbottato sul suo profilo Instagram perché è stufa della tristezza evocata dai vecchi scatti che molta gente condivide ultimamente sui propri canali social. Per questo motivo Sonia Bruganelli ha voluto lanciare un messaggio di cambiamento a tutti coloro che la seguono.

Eccolo: “Vedo solo ricordo ultimamente su Instagram. Che tristezza… Vogliamo invece mettere nelle storie quello che faremo appena potremo uscire e muoverci liberamente? Inizio io”. Subito dopo la donna ha postato una nuova foto che mostra un ipotetico suo futuro dopo l’emergenza Coronavirus, ovvero farsi una vacanza al mare con i suoi tre figli.

Gli ascolti tv del game show Avanti un altro di ieri, giovedì 16 aprile 2020

Dopo lo sprint inziale delle puntate in replica, c’è stato un netto calo da parte del game show del preserale di Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Infatti il quiz di Flavio Insinna è tonato di nuovo in testa nella sfida degli ascolti. Ad esempio nella giornata di ieri su Rai Uno la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.286.000 di spettatori e il 16.6%.

Mentre L’Eredità ha raccolto 4.766.000 di telespettatori col 20.2% di share. Invece sulla rete ammiraglia Mediaset in replica Avanti il Primo ha raccolto 2.526.000 spettatori e il 13.3%, mentre Avanti un Altro! ha interessato 4.088.000 telespettatori e il 17.9% di share.