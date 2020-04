Juan Luis Ciano UeD fa delle dichiarazioni su Gemma “lei ha una doppia vita vi dico io chi è realmente”

Juan Luis Ciano, con Gemma niente di più di una conoscenza

Juan Luis Ciano a distanza di un mese e mezzo dalla sua assenza nel programma Mediaset Uomini e Donne, racconta i retroscena della conoscenza con Gemma Galgani. Il venezuelano era andato in puntata proprio per la bella Gemma, che è li ormai da circa 10 anni alla ricerca dell’amore.

Con lui tutto era andato benissimo, infatti la loro conoscenza faceva ben sperare. Tutti pensavano Gemma avesse trovato ciò che cerca da una vita intera, ma le cose sono andate male. Infatti tra i due la conoscenza si è interrotta in malo modo, hanno litigato pesantemente, l’uomo ha abbandonato il programma spinto da Maria, dopo una lite con Armando.

Armando Incarnato lo accusò di avere mandato dei messaggi alla sorella, di essere un uomo grande e che dovrebbe vergognarsi per quello che fa. Secondo le spiegazioni di Jean Louis Però tutto questo non è vero, è soltanto il frutto dell’inventiva di Armando, che è risultato essere infastidito dal fatto che le copertine dei giornali in quel periodo non erano dedicate a lui.

A rincarare la dose, le accuse di Gianni Sperti secondo il quale l’uomo è andato in trasmissione con l’obiettivo di prendere in giro Gemma, soltanto per far parlare di sé. La verità però non è questa, ovviamente non era innamorato di Gemma, Così come secondo lui nemmeno Gemma provava amore ma soltanto attrazione fisica.

Jean Luis Ciano ecco i dettagli della frequentazione con Gemma

Jean Luis Ciano racconta che la serata trascorsa con Gemma era andata benissimo, tutto si era concluso con un bacio passionale che gli è anche piaciuto, poi di comune accordo si erano separati perché era tardi ed erano stanchi. In trasmissione Gemma però si è trasformata. Ha raccontato non solo cose non vere, ma anche dei dettagli che lo hanno fatto stare male. Non avrebbe dovuto soprattutto in rispetto dei figli che lui ha lasciato a casa.

Ha dichiarato che Gemma fuori dalla trasmissione sembra essere davvero una brava persona, in realtà secondo lui non è propriamente vera. Negli studi è in un modo, una pecorella smarrita Sempre ferita, poi fuori è interessata solo ed esclusivamente al sesso. Durante le puntate fa di tutto per essere al centro dell’attenzione, tutte quelle attenzioni che fuori dagli studi non riesce ad avere perché è una donna sola e triste.

Il venezuelano non ritornerebbe a Uomini e Donne tranne se….

In risposta alle affermazioni di Gianni dichiara che se così fosse, avrebbe fatto di tutto per andare a letto con lei, che non voleva altro. Invece è stato lui a chiudere per essere un gentiluomo. Inoltre nessuno sapeva della sua partecipazione se non il figlio quindi qualunque accusa nei suoi confronti cade. Anche quella di una probabile scommessa.

A chi chiede se parteciperebbe nuovamente Uomini e Donne risponde di no, il formato così com’è al momento non gli piace, non ama essere Il bersaglio comune. Ultimamente era diventato il bersaglio di tutti, anche del parterre femminile. Un suo desiderio in relazione il programma sarebbe conoscere chi gli ha mandato i mazzi di fiori con tanto di biglietto anonimo. Parteciperebbe nuovamente soltanto con la possibilità di un trono tutto suo.