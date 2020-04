Silvio Berlusconi, pubblica una foto con dettaglio ‘hot’ che gaffe (FOTO)

Silvio Berlusconi pubblica una foto sulla sua attività parlamentare ma gli sfugge un dettaglio hot

L’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi, ancora adesso, pure se sta lavorando in Smart Working, non rinuncia mai a far parlare di sé. Nei giorni scorsi infatti ha pubblicato una fotografia un po’ particolare. Nel corso della sua quarantena, sicuramente in modalità Luxury, il cavaliere ha pubblicato alcuni scatti.

Si trova nella villa di Marina a Valbonne nel sud della Francia. Era partito già prima ancora che scoppiasse l’emergenza sanitaria. Inoltre, ha lasciato anche dei messaggi ripresi, tra l’altro su Il Messaggero. Ha detto che è orgoglioso di essere italiano e si augura che tutto possa finire molto presto. Si trova con tua figlia e i nipotini, continua a lavorare da remoto.

Silvio Berlusconi e la foto hot

Nella fotografia che ha pubblicato sui social network, però Silvio Berlusconi ha fatto una gaffe. L’ex premier ha pubblicato un particolare molto piccante. Alle sue spalle si può vedere un piccolo particolare che non è sfuggito agli utenti.

Purtroppo per lui, era troppo tardi per fare un passo indietro e quindi ha deciso di cancellare la foto ma la traccia era rimasta on-line. Infatti, emerge un piccolo particolare molto curioso che ha fatto impazzire tutti i suoi seguaci. Ha pubblicato un quadro che alle spalle del Cavaliere mostra un sedere, ovvero l’immagine di una donna di spalle per cui si vede il lato B. Anche se il Cavaliere ha subito cancellato il dettaglio pubblicando una fotografia dove questo particolare veniva tagliato, ma era troppo tardi. Il web aveva già diffuso questo particolare hot. (continua dopo la foto)

Le risate per il lato B in bella mostra

Silvio Berlusconi non è sfuggito ad una pioggia di risate da parte dei suoi seguaci. Eppure il post era molto serio perché aveva detto che stava partecipando ai lavori del Parlamento Europeo da remoto per dare il suo contributo.

Nonostante l’argomento serio perché è necessario in queste ore fornire una risposta per l’emergenza Coronavirus, il Cavaliere ha spiegato che bisogna muoversi con coraggio ma allo stesso tempo, ha suscitato ilarità nelle persone che hanno votato questo particolare. Non è la prima volta che vengono pubblicate le fotografie che poi nascondono qualche dettaglio piccante. Stavolta è riuscito a far ridere tutti, anche in un momento così delicato per la Storia d’Italia.