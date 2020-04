Harry e Meghan Markle mai visti così a Los Angeles, è la prima volta

Harry e Meghan Markle irriconoscibili a Los Angeles mentre donano la spesa alle famiglie disagiate

Harry e Meghan Markle sono irriconoscibili perché ripresi a Los Angeles in un modo davvero inaspettato. I due infatti, in giro con la mascherina, hanno fatto i volontari e sono stati fotografati. In queste ore, per gli ex reali di Inghilterra, si cerca di fare il possibile per aiutare gli altri. La coppia si trova in una villa a Malibù di proprietà dell’attore e regista Mel Gibson.

Hanno comprato una casa dall’uomo per un valore di circa 14,5 milioni di dollari. Parliamo in una casa con 4 camere da letto, una piscina con una villa annessa, 5 bagni e un parco enorme con una vista sull’oceano bellissima. Però mentre la vendita è seguita dall’ agenzia immobiliare The Agency and Hilton & Hyland’s Branden Williams, adesso devono sono ospiti nella casa di Kylie Jenner che si trova in un’ex proprietà di Gibson. I due vivono in questa maxi mansion di 10 milioni di dollari a Serre Retreat, una delle zone più importanti di Malibù. (Continua dopo la foto)

Harry e Meghan Markle come volontari

Guardando i due ex reali delle telecamere a circuito chiuso di un negozio, è emerso come stanno cambiando in maniera drastica la propria vita. I due sono inizio andati un po’ in giro a Los Angeles in una visione inedita. Infatti, erano vestiti in modo casual e avevano dei cappelli con la visiera con tanto di mascherina chirurgica.

Durante l’emergenza sanitaria, Harry e Meghan Markle si stanno dando molto da fare soprattutto, per aiutare cittadini isolati di Sierra Bonita Community Apartments di Hollywood. Hanno fatto la spesa per loro e l’hanno distribuita. Ripresi dalle telecamere, sono emersi in una versione completamente innovativa.

Le foto sui giornali e i commenti

Mercoledì e giovedì scorso, Harry e Meghan Markle hanno fatto i volontari e hanno distribuito spesa per molte persone. A dare la notizia è stato il Daily Mail che ha anche pubblicato le loro fotografie in maniera completamente inedita.

I giornalisti hanno anche intervistato le persone che hanno ricevuto la spesa dai due ex reali inglesi. Uno di beneficiare, un uomo di 53 anni Dan Tyrell ha detto di non aver neanche riconosciuto Meghan Markle quando ha bussato alla sua porta. In queste ore intanto, probabilmente i due continueranno la loro attività di beneficenza.