Riccardo Guarnieri e Ida Platano UeD, ci risiamo i fan notano dei dettagli

Riccardo Guarnieri e Ida Platano forse in crisi, ecco i dettagli che i fans hanno notato in modo certo

Ancora problemi per Riccardo Guarnieri e Ida Platano. La coppia che è uscita fuori dal trono di Uomini e Donne, ancora una volta fa parlare di sé. Secondo i bene informati e coloro che amano guardare i dettagli, sembrerebbe che ci sia stata una difficoltà nel loro rapporto di coppia. Qualche giorno fa punto infatti, i due avrebbero mostrato i dettagli di una nuova tempesta in arrivo nel loro rapporto.

Né su Instagram e tantomeno su Tik Tok, i due hanno mostrato qualcosa di insieme. Non si capisce qual è il motivo per cui ci sia questo silenzio sui social da parte di entrambi. Probabilmente, cioè qualche incomprensione di base che sta rendendo il rapporto di coppia più difficile di quello che si pensava. L’ultimo posto che due hanno pubblicato risale al 14 marzo mentre su Tik Tok risale al 26 dello stesso mese.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, una storia d’amore difficile

La storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è sempre stata caratterizzata da numerosi alti e bassi perché hanno due caratteri molto forti. E anche risultato molto strano che i due non abbiano pubblicato foto insieme dopo che Riccardo le aveva cancellate tutte durante la loro rottura. Non si riesce a capire quindi perché non danno comunicazioni ufficiali e né tantomeno cosa sia effettivamente successo.

Intanto in queste ore molti gli hanno chiesto di dare delle spiegazioni sul loro comportamento. Quello che è certo però è che a breve dovranno chiarire quali sono le loro situazioni personali. I fans vogliono risposte!

Un fan speciale per Ida

Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno tra i fans anche volti noti del mondo dello spettacolo. A seguire fin dall’inizio della loro storia Riccardo e Ida è ad esempio anche Rudy Zerbi. In una diretta spiegato che sono loro i veri protagonisti del trono over di Uomini e Donne. il discografico ha detto che Ida è una bellissima persona e seguirla è importante proprio perché è molto simpatica e mette di buonumore.

Molto probabile che questa frase abbia anche potuto fare ingelosire Riccardo visto che non è la prima volta che il discografico ha fatto tanti complimenti a Ida. Intanto, continua il totoscommesse per capire se la coppia è riuscita a superare questo ennesimo momento di crisi oppure no.