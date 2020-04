Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque “non lo fare” a chi era rivolto?

Barbara D’Urso, le farmacie di Milano si riforniscono di mascherine e…

Barbara D’Urso in questi giorni si sta impegnando tantissimo nella lotta al coronavirus, per quello che ovviamente può fare lei da conduttrice di un programma Mediaset. Sin dall’inizio Si è attivata con delle spiegazioni rivolte sia agli anziani che al pubblico giovane.

Ha fatto dei tutorial spiegando Come ci si lava le mani, lo ha mostrato anche in puntata rivolgendosi a tutti i coloro che non hanno i social network e non avevano visto i video online.

Nei giorni precedenti alla puntata di ieri ha Invece mostrato Come ci si toglie la mascherina, come ci si tolgono i guanti, cercando di essere più chiara possibile. Il suo programma ha messo da parte qualunque altro argomento per parlare solo di questa emergenza. In particolare durante la puntata di ieri pomeriggio, la conduttrice ha lanciato un servizio che parlava delle mascherine, che a Milano e non solo vengono rilasciate ai clienti in tutte le edicole.

Barbara D’Urso un occhio di riguardo a Milano particolarmente colpita dal coronavirus

Barbara D’Urso si è principalmente occupata di Milano perché è stata la città d’Italia più colpita dal coronavirus, quella che sta soffrendo maggiormente. Non tutti hanno rispettato le regole. Molti continuano ad uscire ancora adesso, altri pur volendo rispettare le regole non sono stati forniti di materiale igienico-sanitario per assenza di mascherine e guanti. Per questo ieri, cercando di informare più persone possibili in poco tempo, la giornalista ha avviato un collegamento in diretta con uno degli edicolanti di Milano.

L’uomo ha spiegato che finalmente sono arrivate le mascherine e che ha scelto di darle soprattutto gli anziani, essendo i maggiori esposti, coloro che sembrano essere più a rischio. Così la sua inviata, si è avvicinata per mostrare la confezione delle mascherine. Una volta mostrate, Barbara D’Urso ha chiesto se si trattasse di mascherine confezionate singolarmente oppure a blocco. La donna stava per prenderne una, quando la conduttrice l’ha fermata raccomandandole con impeto di non toccarle, altrimenti non sarebbero state più sterili.

Ringraziamenti e applausi del pubblico verso la conduttrice

Il suo intervento è piaciuto a tutti, i complimenti Infatti si sono susseguiti sulle sue pagine social. Su Instagram Barbara D’Urso è tanto seguita, dopo l’intervento di ieri sono stati in tanti a scriverle che è proprio in queste situazioni che si riconoscono i giornalisti seri e professionali.

Lei ha dimostrato di essere la migliore proprio nel momento in cui ha fatto quell’intervento. Quel suo gesto ha letto nella mente di milioni di telespettatori. Se l’inviata non ha commesso una sciocchezza è proprio grazie a lei.