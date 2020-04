Il Paradiso delle signore trama 20 aprile: Marta lascia Vittorio e torna a villa Guarnieri

La settimana che va dal 20 al 24 aprile sarà l’ultima nella quale prenderemo visione le nuove puntate del Paradiso delle signore. A causa dell’emergenza sanitaria, infatti, anche le riprese della soap si sono fermate, pertanto, non sappiamo come si concluderà questa quarta stagione.

Ad ogni modo, nel corso della puntata di lunedì vedremo che le discussioni tra Marta e Vittorio diventeranno così forti al punto che la donna tornerà a villa Guarnieri. Riccardo, invece, si troverà a prendere un’importante decisione su Ludovica, mentre Marcello si dichiarerà a Roberta.

Spoiler 20 aprile: Marta lascia Vittorio

Nel corso della puntata di lunedì 20 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio sarà molto teso e pensieroso. Allo scopo di allontanarsi dai problemi di coppia farà il possibile per cimentarsi in altro. In prossimità del 25 aprile, Conti ripercorrerà quanto accaduto alla sua famiglia in occasione della guerra. Partale con Armando sarà un ottimo spunto per approfondire meglio l’argomento. I due daranno luogo ad una conversazione particolarmente interessante e toccante.

I pensieri del direttore del grande magazzino, però, saranno tutti rivolti ai suoi problemi con Marta. I due avranno una pesante discussione a causa delle divergenze di pensiero in merito alle cure sull’infertilità a cui si sta sottoponendo la donna. Le cose peggioreranno a tal punto che la Guarnieri deciderà di lasciare la casa in cui vive con suo marito per trasferirsi nuovamente a casa di suo padre.

Riccardo prende una decisione al Paradiso delle signore

Umberto si mostrerà particolarmente amorevole e predisposto a tendere una mano a sua figlia. Non solo lei, però, necessiterà dell’aiuto dell’imprenditore. Ci sarà un altro membro della famiglia particolarmente bisognoso di consigli, stiamo parlando naturalmente di Riccardo. Dopo la scoperta della gravidanza di Ludovica, il giovane sarà più confuso che mai. Proprio grazie ad una conversazione con suo padre arriverà a prendere un’importante decisione in merito.

Questa potrebbe cambiare il suo futuro e quello della Brancia per sempre. Intanto, importanti novità arriveranno anche per Marcello e Roberta nel corso della puntata del 20 aprile del Paradiso delle signore. Il giovane deciderà di smettere di fare finta di nulla e di rivelare alla fanciulla la verità sui sentimenti che nutre per lei.