Chiara Nasti contro Aurora Ramazzotti, ecco il parere degli utenti social

Chiara contro Aurora

Il personaggio più discusso del momento è Giulia De Lellis, tornata da poco con Andrea Damante. Tuttavia nelle ultime ore l’attenzione si è spostata su un’altra influencer del momento, ovvero Chiara Nasti. Sia lei che la sorella Angela sono sempre state al centro delle polemiche per alcuni gesti e parole.

Angela ha fatto molto discutere perché al termine del suo percorso a Uomini e Donne si è subito fidanzata con un noto calciatore. Di conseguenza ha messo da parte il corteggiatore che aveva scelto. Chiara, invece, ha partecipato a un’edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo una settimana ha gettato la spugna per le difficoltà del gioco. Stavolta ha esagerato secondo il parere di molti con un post che ha condiviso. E’ intervenuta anche Aurora Ramazzotti.

‘Ti ricordavo diversa tra feste e alcol…meglio che non mi dilungo’

Chiara contro Aurora, ecco l’argomento che sta infuocando il mondo del web. Tutto ha avuto inizio quando la prima ha pubblicato una foto in cui è alla guida della sua auto. La didascalia ha molto infastidito, dal momento che ha definito il padre un asino. Quest’ultimo le darebbe il denaro necessario per condurre uno stile di vita agiato.

Come se non bastasse ha urtato la sensibilità degli animalisti dicendo che le donne dovrebbero avere nell’armadio la pelliccia di visone. La figlia di Michelle Hunziker ha commentato con l’emoticon di una faccina che si mette la mano sulla fronte. A quel punto l’influencer le ha ricordato delle sule notti da sballo nelle discoteche milanesi. Non si è spinta oltre, ma ha lasciato intendere.

La reazione degli utenti social è stata immediata: la maggior parte ha tolto il ‘segui’ da Instagram e sta sostenendo Aurora. Chiara ha sempre fatto parlare di sé. Di recente, per esempio, ha stampato su un rotolo di carta igienica i commenti negativi che riceve quotidianamente. Ha voluto sottolineare la sua indifferenza.

‘Guarda caso hai risposto solo a lei, alla gente comune no’

I più attenti hanno notato un particolare, cioè le risposte che Chiara dà solo alle persone famose. Si dice che lo faccia solo per avere più visibilità, dato che uno scontro verbale cattura l’interesse. I fan di Aurora si aspettano che venga querelata dalla loro beniamina. Non è giusto diffamare a titolo gratuito il prossimo. Inoltre sperano che possa capire la gravità di quanto detto.