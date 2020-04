“Fai prima a non metterlo…”: Sabrina Salerno, il reggiseno trasparente mostra le sue due grazie [FOTO]

Sabrina Salerno e le attività social durante la quarantena

Continua la quarantena anche per la bella Sabrina Salerno che da oltre un mese è nella sua abitazione di Venezia in compagnia del compagno e di suo figlio. La soubrette ligure, reduce del doppio successo al Festival di Sanremo 2020 sta trascorrendo il tempo a leggere, cucinare e fare compagnia al suo folto gruppo di follower.

Quest’ultimi quasi ogni giorno aspettano con impazienza la loro beniamina che condividi dei contenuti sensuali. Ovviamente la 52enne non delude mai le loro aspettative e nelle ultime ore ha arricchito il suo canale social con un nuovo scatto mozzafiato. Andiamo a vedere cosa ci ha regalato nella serata di giovedì.

La 52enne in posa sexy sul divano di casa

Oltre ad avere un profilo Twitter e una pagina Facebook, Sabrina Salerno ha anche un grosso seguito su Instagram dove posta con regolarità delle foto seducenti. Ad esempio, nella serata di giovedì la 52enne è tornata attiva sul social condividendo con i follower una foto nella quale mostra tutta la sua bellezza.

Nello specifico la cantante ligure appare comodamente seduta sul suo divano bianco e con una mano scatta il selfie. Ma l’attenzione dei seguaci si è concentrata sull’outfit indossato. In pratica ha una canotta con una scollatura vertiginosa e sotto è possibile vedere il reggiseno super trasparente. Questo comporta che il suo décolleté esplosivo è in bella vista. Inoltre la donna sorride a favore di camera infiammando il popolo del web. (Continua dopo il post)

Il segreto della bellezza e forma fisica di Sabrina Salerno

Lo scatto in questione in pochissimo tempo ha conquistato i follower che l’hanno ripagata con migliaia di mi piace e si sono sprecati anche coi complimenti. Al fianco della foto la bella Sabrina Salerno ha scritto il seguente messaggio: “Oggi, mantenere il sorriso, è una delle cose più difficili. Per questo mi alleno giornalmente”.

A quanto pare il segreto della sua ottima forma fisica è dovuta ai costanti allenamenti e ad una dieta ferrea. In molti ogni giorno le chiedono come fa ad avere una linea del genere visto che ormai ha superato la soglia dei 50 anni. C’è da dire che la cantante genovese non ha nulla da invidiare alle ventenni.