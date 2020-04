Gianmarco Onestini si difende dalle accuse di Erica Piamonte

Gianmarco si difende dalle accuse

Non è un bel periodo per Gianmarco Onestini, fratello del tronista Luca di Uomini e Donne. In questo momento non può rientrare in Italia per via della pandemia mondiale. Come se non bastasse sta affrontando il tutto da solo perché ha lasciato la casa di Adara Molinero. Per la donna ha deciso di rifarsi una vita a Madrid, lontano da parenti e amici.

Ha capito di aver commesso un grave errore, incurante della richiesta di un confronto. Nel frattempo una sua ex compagna d’avventura, Erica Piamonte, ha voluto dire la sua in merito alla faccenda. Non crede che lui sarebbe stato all’altezza di portarla avanti.

‘Non sarebbe mai potuto stare con una donna con un figlio’

Gianmarco si difende dalle accuse di Erica, la quale ha riferito che lui non si sarebbe mai impegnato con una ragazza madre. Per questo motivo non ha mai creduto alla sua storia d’amore con Adara. Inoltre avrebbe agito d’impulso solo per dimenticarla. In effetti si sono frequentati per pochi mesi dopo la fine del reality. Adara ha avuto un figlio dal suo compagno che ha lasciato per il fratello di Luca.

Una volta terminata l’edizione spagnola del Grande Fratello, i due sono andati a convivere. Purtroppo il ragazzo ha scoperto che Adara l’ha tradito con una serie di flirt con diversi uomini. Con uno in particolare stava organizzando un incontro alle sue spalle. Ragion per cui ha fatto le valige ed è andato via.

Attualmente è bloccato in Spagna a causa del Coronavirus, dunque ha chiesto il sostegno dei fan. Navigando sui social ha letto le esternazioni fatte sul suo conto di Erica, quindi è intervenuto. Ovviamente ha smentito ogni singola parola, ricordandole che lei si è fidanzata con Taylor Mega.

‘Si sta spacciando per una mia ex’

Da come ha parlato Erica, sembrerebbe che tra loro ci sia stata più di una semplice simpatia. La loro complicità ha infastidito un loro compagno d’avventura, al quale Erica ha lasciato intendere ben altro. Tuttavia Gianmarco non ha esitato a precisare che non si può parlare di sentimenti. Del resto si sono visti poche volte, anche perché è subentrata all’improvviso Taylor che li ha allontanati.