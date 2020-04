Patrick e Adriana fanno confessioni sul GF VIP: “Dormiva vestito…” l’assurdo motivo (FOTO)

Patrick Pugliese e Adriana Volpe hanno registrato una diretta su Instagram in cui hanno fatto confessioni inedite sul GF VIP. Nel caso specifico, i due ex gieffini hanno ripercorso le tappe della loro esperienza in casa toccando anche tasti mai svelati prima.

Tra i due si è creato davvero un ottimo rapporto che, fortunatamente, pare stia durando anche al di fuori del reality show. Pertanto, andiamo a vedere che cosa hanno rivelato di così interessante.

Patrick dormiva vestito al GF VIP

Una volta terminata l’esperienza del GF VIP, molti ex concorrenti si sono lasciati andare ad interessanti confessioni, tra cui Patrick e Adriana. Nonostante il reality fosse ripreso dalle telecamere 24 ore su 24 ci sono sempre degli episodi che non vengono mandati in onda o che comunque sfuggono all’occhio attento dei telespettatori. Laddove i fan non sono arrivati, dunque, ci hanno pensato gli ex gieffini a soddisfare alcune curiosità.

Tra di esse, quella che sta generando particolare sgomento in queste ore riguarda la strana “pratica” di Pugliese adottata durante la notte. La Volpe, infatti, ha rivelato che il suo ex coinquilino avesse l’abitudine di dormire vestito. Si tratta di una cosa parecchio inusuale considerando il caldo che faceva in casa per colpa delle luci e dei riflettori. Ad ogni modo, i due protagonista hanno fornito una duplice spiegazione a questo gesto.

Adriana Volpe chiarisce i motivi

La prima risiede nel fatto che il veterano del reality ha trascorso alcune notti nella “lavatrice”, una stanza piccola e fredda in cui era necessario coprirsi al meglio. In quei momenti, dunque, l’ex concorrente era solito non levare gli abiti dal suo corpo per stare più caldo. Ad ogni modo, anche durante la permanenza nella stanza con gli altri concorrenti del GF VIP Patrick ha continuato a portare avanti questa abitudine ed Adriana ha chiarito il secondo motivo.

Dato che durante tutta l’edizione del programma i vari concorrenti si sono divertiti a riempirsi di scherzi, alcuni di essi anche molto pericolosi, Pugliese si addormentava con gli indumenti in quanto voleva essere pronto a tutto. Nel caso in cui qualcuno avesse voluto disturbare il suo sonno, lui era pronto a reagire in modo repentino.