Uomini e Donne: Eugenio e Francesca festeggiano 7 anni d’amore, la dedica sui social

Eugenio e Francesca sono una delle coppie più longeve e amate di Uomini e Donne. Ieri, 17 aprile, festeggiavano sette anni d’amore. Ecco che cosa si sono scritti sui social

Uomini e Donne: la storia di Eugenio e Francesca

Eugenio Colombo è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne più seguiti ed amati. Ancora oggi i fan lo seguono con molto affetto nelle serate in giro per l’Italia come dj. Ma se il suo lavoro è andato sempre migliorando dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi, anche la sua vita sentimentale ha fatto lo stesso.

Eugenio alla fine del suo percorso ha scelto Francesca Del Taglia, con la quale è andato a convivere poco dopo la scelta. Tra loro c’era una forte passione nelle esterne e una grande affinità caratteriale. Dopo un anno lei era incinta del loro primo figlio: Brando. Qualche anno più tardi hanno deciso di avere un altro bambino: Zeno.

Oggi stanno vivendo felici la loro storia d’amore, la quarantena con i bambini e il 17 aprile è il loro settimo anniversario. Francesca sta ancora aspettando la proposta di matrimonio, ma sicuramente anche questa prima o poi arriverà. Probabilmente quando Zeno sarà un po’ più grande.

Le dediche sui social

Eugenio e Francesca sono una coppia molto social. Gli appassionati di Uomini e Donne continuano a seguirli con molto affetto e interesse. Lui lavorando come dj gira l’Italia e pubblica singoli e album. Lei è diventata un’influencer molto amata.

In occasione dei loro sette anni di relazione, Eugenio, appena dopo la mezzanotte, ha pubblicato una foto di coppia e una didascalia molto rimantica e piena d’amore: “Oggi sono 7 anni, i migliori della mia vita ed è tutto merito tuo, grazie di esserci sempre“. (Continua dopo il post)

Allo stesso modo, poco fa, anche lei ha pubblicato un post con sette foto, una per ogni anniversario trascorso insieme. Francesca ha scritto di essere contenta, nonostante il periodo difficile, di trascorrere questo giorno importante con Eugenio. Anche lei l’ha ringraziato per amarla con i suoi pregi e “soprattutto con i difetti”, per le risate nei momenti tristi e per non farla sentire mai sola. (Continua dopo il post)

In migliaia sono accorsi a commentare i due post e non si contano i complimenti alla coppia per come sono disponibili e per la famiglia che hanno creato. Voi che cosa ne pensate?