Maria De Filippi denunciata: la conduttrice finisce in tribunale? Parla Betti Soldati: “E’ solo una bufala” [FOTO]

Maria De Filippi coinvolta in una bufala

Da lunedì alle 14:45 torna Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto Maria De Filippi. Quest’ultima si è dovuta adattare a quello che sta accadendo in Italia a casusa del Covid-19, quindi ha modificato il format. Ma da qualche giorno la professionista pavese è fornita al centro di un polverone mediatico perché il suo nome è stato associato a delle particolari pastiglie per perdere peso.

Nello specifico, un articolo diffuso su internet si legge che la moglie di Maurizio Costanzo sarebbe stata citata in giudizio per tale ragione. Ma cosa è successo realmente? A rivelare la verità ci ha pensato direttamente Betti Soldati, responsabile della comunicazione di Queen Mary.

Lo sfogo di Betti Soldati

Da qualche giorno il nome della conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per Te è stato utilizzato accostandolo ad alcune pastiglie che aiuterebbero a dimagrire in maniera semplice e veloce. Inoltre Maria De Filippi avrebbe pure e avrebbe lasciato un’intervista per spiegare come funziona. Nulla di tutto questo, si tratta di una vera e propria fake news. A renderlo noto ci ha pensato Betti Soldati, responsabile delle comunicazioni di della professionista Mediaset.

La donna, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso l’articolo in questione ribadendo che chiaramente c’è stato un uso improprio del nome della moglie di Maurizio Costanzo e che chiaramente è una grossa bufala. Se vedete questo annuncio in qualche sito con intervista a Maria De Filippi è un fake. “E’ tutto falso! Non credeteci, non comprate pastiglie che consigliano, lei non fa dieta, è un falso, non fatevi fregare i soldi! Maria De Filippi non ha mai rilasciato alcuna intervista in merito”, ha scritto la Soldati.

Maria De Filippi e le truffe online

Chi segue Maria De Filippi sa perfettamente che la conduttrice pavese è una super sportiva. Infatti la moglie di Maurizio Costanzo pratica diversi sport tra cui il tennis. Quindi il suo corpo scolpito e tonico è dovuto al tanto movimento che fa ogni giorno ma anche ad un’adeguata alimentazione.

Mentre non c’entra nulla che la professionista di Canale 5 faccia uso di pastiglie miracolose perdi peso. Ricordiamo che la conduttrice pavese non è l’unica ad essere associata a delle truffe online. Negli ultimi tempi il tg satirico Striscia la Notizia ce ne ha mostrati molti di casi simili. Ecco il post di Betti Soldati: