Johnny Depp sbarca sui social: milioni di follower in poche ore

Johnny Depp ha deciso di aprire il suo profilo Instagram. Ecco come l’attore ha fatto la sua comparsa sui social

Johnny Depp su Instagram: 2 milioni di follower in poche ore

Johnny Depp è l’attore più amato di Hollywood. Da sempre eccentrico, simpatico ma anche schivo, tenebroso, si è tenuto ben alla larga dai social. A sorpresa, in questa difficile situazione di emergenza legata alla diffusione del Coronavirus che ha coinvolto tutto il mondo, l’attore ha deciso di aprire il suo profilo Instagram.

Johnny è apparso in un video in cui ha spiegato che era il momento anche per lui di far parte del mondo social. Poi ha pubblicato l’esibizione di una cover. Insieme all’amico e chitarrista Jeff Beck, Johhny Depp si è cimentato in Isolation, brano di John Lennon.

L’ormai famosissimo interprete di Jack Sparrow non si è smentito e nella sua biografia ha scritto di essere un “Occasional Thespian”, ovvero un attore occasionale. Molto ironico da parte sua visto che in più occasioni è stato anche l’attore più pagato di Hollywood. Questa sua comparsa sui social gli ha fatto guadagnare nel giro di pochissime ore 2 milioni di follower e il numero sta crescendo ora dopo ora. (Continua dopo il post)

Johnny Depp: il successo e il tormento

John Cristopher Depp III, questo il nome dell’attore all’anagrafe, è nato il 9 giugno 1963 nel Kentucky. Ragazzo tenebroso e schivo, si è avvicinato al mondo della musica, ma sempre a corto di soldi, ha dovuto fare tantissimi lavori per andare avanti. A vent’anni ha conosciuto Nicolas Cage che lo ha fatto avvicinare anche al mondo della recitazione.

Oggi, se si va a cercare la sua filmografia, ci si trova di fronte ad un elenco lunghissimo. Ha iniziato con il genere Horror (Nightmare: dal profondo della notte) che non ha mai realmente abbandonato affiancandosi alle produzioni di Tim Burton. Ha raggiunto il successo mondiale con l’interpretazione di Jack Sparrow, nei cinque capitoli della saga de I Pirati dei Caraibi. Ma come non citare anche Sweeney Todd, Chocolat, Blow, Secret Window, La vera storia di Jack lo Squartatore, La fabbrica di cioccolato, Alice nel Paese delle Meraviglie e tutti i video e documentari a cui ha preso parte.

A fronte di un successo planetario, Johhny Depp, ha continuato ad essere un uomo molto tormentato. Nella sua vita ha continuato a fare uso di alcol, droghe e ha avuto episodi di autolesionismo. La sua vita privata è costellata da scandali e relazioni complicate, basti pensare all’accusa di molestie dall’ex moglie Amber Head (smentita dalle prove fornite dagli avvocati dell’attore).