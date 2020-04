Oroscopo di sabato 18 aprile 2020: Scorpione pessimista, grossi cambiamenti per il Capricorno

L’Oroscopo di sabato 18 aprile 2020 denota uno Scorpione molto stanco, meglio prendersi una pausa. Il Capricorno sta attraversando una transizione molto particolare che potrebbe condurre ad uno stravolgimento delle abitudini. Gemelli un po’ sotto tono.

Previsioni astrologiche 18 aprile 2020 da Ariete a Vergine

Ariete. Buone novità in amore e nel lavoro. Potreste essere nel bel mezzo di un viaggio spirituale che vi condurrà verso nuovi orizzonti. Il cambiamento che tanto temevate potrebbe rivelarsi la cosa migliore che vi sia mai successa. Tuttavia, dato che è un periodo nel quale siete predominate dalle emozioni, cercate di ragionare bene prima di prendere decisioni.

Toro. Anche se per natura siete poco avvezzi al cambiamento, quello che state affrontando in questo periodo potrebbe farvi molto piacere. La tensione e il nervosismo cominceranno a lasciare i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 18 aprile 2020 evidenza, per voi, la possibilità di cimentarvi in nuove opportunità che cambieranno la vostra vita in meglio, specie nella sfera amorosa.

Gemelli. Questa è stata una settimana decisamente positiva per quanto riguarda la sfera dei sentimenti. Nella giornata odierna, però, potreste dover fare i conti con la vostra esuberanza degli ultimi tempi. Cercate di essere un po’ più cauti in amore. Non esponetevi troppo e lasciate che siano gli altri a prendere l’iniziativa.

Cancro. Il momento non è certamente propizio dal punto di vista lavorativo ed economico. La crisi, però, non la state attraversando solo voi e questo dovrebbe rincuorarsi. Buone opportunità per ricucire il rapporto con il partner. Per il resto, è inutile ostinarsi a danzare sotto la bufera. Meglio fermarsi ed aspettare che il cattivo tempo passi.

Leone. Siete tra i segni più esigenti dello zodiaco. In questo momento particolare, però, cercate di non fare troppe pressioni, sia nella vita di coppia sia in quella lavorativa. Rimanere da soli non è una cosa che vi fa paura, dato che ve la sapete cavare quasi in ogni situazione. Tuttavia, non siete indistruttibili, pertanto, non tirate troppo la corda.

Vergine. Il cielo oggi prospetta una giornata molto positiva. Il vostro umore è alle stelle, per questo, cercate di approfittare della situazione per tirare fuori il meglio di voi. Sarete brillanti nel lavoro e passionali nel rapporto di coppia. Per i single, invece, potrebbero aprirsi nuove opportunità.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore saranno favoriti soprattutto i single. Molto presto potreste fare qualche incontro molto interessante, oppure, potreste cominciare a guardare con occhi diversi qualcuno che non pensavate potesse interessarvi. Nel lavoro, invece, sarà meglio tenere gli occhi ben aperti perché qualcuno potrebbe fare il gioco sporco.

Scorpione. Potreste fare i conti con qualche piccolo problema fisico causato soprattutto dallo stress. Tendete a somatizzare le emozioni negative facendo di tutto per reprimerle. Questo, però, potrebbe portarvi a diventare una pentola a pressione sul punto di esplodere. Cercate di esternare di più il vostro stato d’animo. Il cielo non è affatto negativo, tutto dipenderà dagli occhi con il quale lo guarderete.

Sagittario. L’Oroscopo del 18 aprile preannuncia una giornata all’insegna della malinconia. Sentirete il bisogno di stare vicino ad un vostro familiare che non vedete da tempo. In amore, invece, cercate di stare più rilassati. Il partner potrebbe percepire il vostro stato d’animo e questo porta sempre a discussioni certe. Per il lavoro siate pazienti.

Capricorno. Siete in una fase di transizione che vi porterà ad uno stravolgimento della vostra vita. Importanti novità sia nella sfera personale sia lavorativa. Non abbiate paura di cambiare le vostre abitudini e non lasciate che i cattivi pensieri e la paura di fallire vi impediscano di cimentarvi in nuove esperienze.

Acquario. Marte entra nel vostro segno e potrebbe generare qualche piccola inquietudine e intolleranza agli schemi prestabiliti. Questo, però, è anche il momento della prosperità e della fertilità. Prestate attenzione alla giornata odierna se state cercando di avere un figlio. Nel lavoro, invece, urge un cambiamento e un po’ di ordine.

Pesci. Proprio non ne volete sapere di tornare con i piedi per terra. In amore, però, potreste avere delle certezze che allieteranno la giornata. Per il lavoro, invece, prendetevi una pausa in questo fine settimana se potete, in modo da ricaricarvi. Nel caso in cui non possiate, cercate di prestare la massima attenzione alle vostre emozioni. Non lasciatevi sopraffare e fatevi scivolare addosso qualche incomprensione.