Giulio Raselli svela: retroscena inediti su Uomini e Donne e i rimpianti sulla scelta (FOTO)

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, ha deciso di rispondere a qualche curiosità dei fan e ciò che è emerso è molto interessante. Tra i vari quesiti posti all’attenzione del giovane ce ne sono stati alcuni inerenti i retroscena inediti sul programma e non solo.

Altri utenti gli hanno chiesto di commentare il momento della sua scelta e di svelare eventuali rimpianti. Andiamo a scoprire quali sono state le risposte dell’attuale fidanzato di Giulia D’Urso.

Giulio Raselli e i retroscena su Uomini e Donne

Il percorso di Giulio Raselli a Uomini e Donne è terminato svariati mesi fa. Adesso il ragazzo convive con la sua scelta Giulia D’Urso e sembra essere profondamente felice. Ad ogni modo, i fan sono molto curiosi e, soprattutto, sono sempre alla ricerca di nuovi scoop e pettegolezzi. Per tale ragione, tra le varie domande c’è chi gli ha chiesto di svelare qualche particolare inedito sul talk show di Maria De Filippi.

Dinanzi tale richiesta, Giulio è rimasto un po’ spiazzato e poi ha confessato che una volta che le telecamere si spengono la redazione è molto rigida con i vari protagonisti. I tronisti/troniste, ad esempio, hanno il divieto assoluto di mettersi in contatto con i corteggiatori/corteggiatrici. Per tale ragione, non esistono particolari cose inedite dato che tutto quello che accade, o quasi per esigenze di montaggio, viene mandato in onda.

I rimpianti sulla scelta e la vita con Giulia

In merito alla seconda domanda, invece, il protagonista è stato un po’ più preciso. Un utente ha chiesto a Giulio Raselli se ha qualche rimpianto in merito alla sua scelta a Uomini e Donne. Il ragazzo ha ammesso di essere felice del percorso a cui ha dato luogo, nel bene e nel male. La cosa importante, però, è che è giunto al momento della scelta in modo assolutamente consapevole. Questo, dunque, gli consente di non avere rimpianti.

La storia con Giulia, infatti, procede a gonfie vele e il loro rapporto si sta consolidando ancor di più in questi giorni di quarantena. I ragazzi stanno trascorrendo le loro giornate facendo molte attività insieme e non mancano affatto i momenti di gioco e divertimento. Ricordiamo, infatti, che Giulio sta tramando una vendetta contro la sua ragazza a causa di uno scherzo subito di recente. Pertanto, non possiamo far altro che restare sintonizzati.