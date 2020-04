Tempesta D’Amore anticipazioni 20 aprile 2020: Linda ferita

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano grandiose novità. Mentre Marianne porta avanti il piano per distruggere la relazione tra Henry e Jessica, Lucy combatte contro i sentimenti che prova per Paul. Durante l’inaugurazione del caffè, Linda riceve dei fiori e pensa subito che provengano da André. Come reagirà la donna? Di seguito, gli spoiler della puntata della celebre soap tedesca in onda lunedì 20 aprile su Rete 4, alle ore 19:41 circa.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Lucy pensa a Paul

Marianne porta avanti il suo piano per rovinare il rapporto che c’è tra suo figlio e Jessica. La madre del veterinario non perde occasione per mettere a disagio l’estetista, anche durante una normale colazione in famiglia. Lucy non riesce a togliere dalla testa quel sogno fiabesco dove ha baciato il vedovo di sua sorella. E rivela a Franzi di sentirsi molto in colpa nei riguardi della defunta Romy.

Christoph cerca di recuperare il rapporto con Tim il quale è costretto a lasciare l’albergo perché deve tornare subito in servizio. L’albergatore, preoccupato per la salute del ragazzo, gli fa capire di essere pronto a sostenerlo qualsiasi cosa succeda. Eva raggiunge Jessica e si accorge che l’estetista ha la testa altrove. Preoccupata, la giovane Bronckhorst racconta alla moglie di Robert ciò che l’affligge.

Linda riceve un regalo inaspettato

Le anticipazioni della puntata di Tempesta D’Amore in programma lunedì 20 aprile su Rete 4, si concentrano sull’inaugurazione del caffè di Linda. Mentre Lucy e Paul aiutano la sorella di Christoph ad aprire il suo caffè, Jessica fa una proposta allettante al fidanzato Henry.

Di che cosa si tratta? Più tardi, Linda riceve un mazzo di fiori e crede che provengano da André. In un primo momento, si mostra felice del gesto romantico dello chef, ma poi cancella il sorriso dalla faccia. La signora Saalfeld è ancora molto ferita dopo ciò che ha sentito da Natascha.

Jessica accetta di aiutare André e gli propone alcune idee folli. In un primo momento, lo chef si mostra scettico ma, su insistenza dell’estetista, decide di assecondare le sue proposte. Riuscirà nell’impresa? Lucy ha svolto un ottimo lavoro per pubblicizzare l’apertura del caffè di Linda. Anche se è al settimo cielo, non riesce a zittire i sentimenti che prova per il vedovo di sua sorella. Sembra davvero essere innamorata di Paul, lui se ne accorgerà?