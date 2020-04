Cane mette in bocca denti finti: migliaia le visualizzazioni su YouTube (Video)

I cani sono animali eccezionali. Hanno uno spirito arguto e osservatore da voler spesso emulare i loro padroni. Un po’ come ha fatto questo Yorkshire Terrier: in un video diventato virale sul web si vede che il cane mette in bocca denti finti (dopo averli rubati al padrone) e li indossa perfettamente lasciando il proprietario a metà tra l’ilarità e lo stupore.

Cane mette in bocca denti finti: il piccolo Thomas diventa la star di You Tube

Ben Campbell, proprietario del cane, ha comprato un paio di falsi denti da commedia per ritrovare un po’ di spirito comico in questo periodo di “quarantena obbligata”. Ma il suo Yorkshire terrier Thomas ha deciso di rubargli la scena e di puntare i riflettori su di lui. Nel video caricato sul canale You Tube da Ben stesso si vede come il cane mette in bocca denti finti e li sfoggia quasi con naturalezza. Insomma, se Ben aveva comprato questi gadget scenici per farsi una risata in isolamento, la cosa ha funzionato meglio di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Ben Campbell, vive nel Michigan, e voleva usare quei denti per scattare qualche selfie divertente da postare sui social per far ridere un po’ tutti. Ma a rovinargli i piani, si è messo il suo Yorkshire terrier, che evidentemente ha osservato il suo padrone indossare quella dentiera e ha voluto farlo anche lui.

Denti lasciati incustoditi vengono ” rubati” da Thomas

Quando Ben, che lavora come psicologo, ha lasciato i denti incustoditi sul tavolo, Thomas ha messo in atto le sue doti da ladruncolo. Il cucciolo ha afferrato la coppia di denti, e anziché masticarli come ci si può aspettare faccia un animale, li ha indossati. Se non avevamo mai visto come un cane mette in bocca denti finti, allora Thomas sarà il primo a farci rimanere di stucco. In fondo anche Ben è rimasto senza parole e ha cominciato a ridere a crepapelle vedendo cosa avesse fatto il suo piccoletto.

Dopo averli indossati, il piccolo Thomas è rimasto con un sorriso raggiante di grandi dimensioni. Insomma girava per la casa con questi denti bianchi e dritti come fosse la miglior cosa che potesse avere. Quando Ben lo ha visto, ha deciso di filmare i suoi tentativi di recuperare i denti, il che ha reso Thomas ancor più determinato a tenerli.

Nel video si sente Ben ripetere “Thomas, che fai?” mentre fatica a prender fiato per le forti risate. Il video ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube, facendo di Thomas l’eroe della risata.