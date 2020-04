Coronavirus in Italia, bollettino del 17 aprile 2020, 172.434 casi (Foto)

Il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, insieme al Presidente del Css Franco Locatelli, ha evidenziato in conferenza stampa i dati sul Coronavirus in Italia al 17 aprile 2020. I numeri rilevati sono indubbiamente molto positivi e parlano in maniera molto chiara. Il trend di discesa continua a mantenersi con un numero di nuovi contagi molto basso, specie in relazione all’aumentato numero di tamponi.

Continuano ad aumentare i guariti con un numero record dall’inizio dell’emergenza e scende il numero dei ricoveri. La pressione sanitaria, dunque, è in continua diminuzione ed è questo uno dei dati più importanti per poter affermare che le misure dell’isolamento sociale hanno funzionato in maniera corretta.

Coronavirus in Italia, tutti i numeri

Il numero totale, in Italia, di coloro che sono entrati in contatto con il Coronavirus dall’inizio dell’emergenza è pari a 172.434 soggetti con un incremento del 2,1% rispetto a ieri (+3.493). Sale di 355 unità il numero dei positivi attualmente presenti nel Bel Paese. Un numero molto interessante, tra i più bassi mai registrati fino a questo momento. Considerato il numero dei tamponi che, nelle ultime 24 ore, è stato pari a 65.705, la percentuale di nuovi positivi è pari soltanto al 5,35%.

Di questi, il 73% (78.264 persone) si trova in isolamento domiciliare fiduciario, 25.786 sono ricoverati in ospedale con una diminuzione di ben 1.107 unità rispetto a ieri. Questo è il dato migliore dal 27 marzo a questa parte. Scendono di 124 unità i ricoveri in terapia intensiva dove i ricoverati sono 2.812. I morti per Coronavirus sono 575 per un totale di deceduti pari a 22.745 persone. Saliti anche i guariti che sono, ad oggi, 42.727 (+ 2.563 rispetto a ieri).

Le Regioni più e meno colpite

La diffusione del Coronavirus in Italia ha coinvolto in maniera differente le varie Regioni italiane. La Regione più colpita risulta essere ancora la Lombardia dove, ad oggi, i casi positivi sono 64.135 con un incremento di 1.041 rispetto a ieri. Seguono l’Emilia Romagna con 21.834 casi (+348), il Piemonte con 19.803 casi (+695), il Veneto con 15.374 casi (+384), la Toscana con 8.110 casi (+167).

Sul fronte opposto, il Molise è tuttora la Regione italiana con il minor numero di positivi. Ad oggi, infatti, sono 269 i positivi al Coronavirus (con un incremento di 6 casi rispetto al bollettino di ieri). Seguono la Basilicata con 337 casi (+1), la Calabria con 991 casi (-18), la Valle D’Aosta con 993 casi (+22), la Sardegna con 1.178 casi (+14).