“Lo abbiamo fatto 4 anni fa”: Al Bano vuota il sacco su Loredana Lecciso, il dettaglio su Romina Power

Al Bano e Loredana Lecciso si sono riuniti 4 anni fa

Negli ultimi giorni sul web non si parla altro che del ritorno di fiamma tra Al Bano e Loredana Lecciso. A rivelarlo è stato lo stesso Maestro Carrisi attraverso una lunga intervista a DiPiù Tv. Subito dopo, per, il cantautore di Cellino San Marco ha voluto fare dei chiarimento a Adnkronos.

“Veramente sono quattro anni che abbiamo superato la crisi. Abbiamo passato momenti tosti non lo nego ma la cosa che abbiamo in comune è un forte senso della famiglia”, ha affermato l’ex marito di Romina Power. Quindi la coppia stava insieme da diverso tempo e i pettegolezzi in questo caso sono arrivati in forte ritardo.

Il Maestro Carrisi contro il gossip

In questi ultimi anni Al Bano ha sempre detto di odiare il gossip, resta il fatto che più lo dice e più ne è coinvolto. Nella 19esima edizione del Serale di Amici lui e Romina Power hanno voluto ironizzare sul loro rapporto, ma in realtà non c’è mai stato un ritorno di fiamma.

Intervistato da Adnkronos, il cantante salentino ha precisato “Non ho mai amato raccontare della mia vita privata, mi piacerebbe parlare di musica e dell’uscita dei miei prossimi album”. Ricordiamo che lo scorso febbraio la storica coppia ha partecipato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, come ospiti, esibendosi col brano ‘Raccogli l’attimo’, scritto da Cristiano Malgioglio.

Al Bano parla di Romina Power e il loro tre figli

Nelle precedente intervista realizzata da Al Bano, sul magazine di gossip DiPiù Tv era apparsa una frase alquanto strana su Romina Power. Ovvero che il cantante volesse mantenere le distanze da lei. Il Maestro Carrisi ha voluto fare una precisazione e ad Adnkronos ha detto: “Non ho mai detto che ‘manteniamo le distanze’. Con lei ho ottimi rapporti e lavoriamo insieme da anni. Ora è qui a Cellino nella sua casa”.

Poi ha rivelato che in Puglia, per via della quarantena, c’è anche il loro secondogenito Yari. Mentre l’altra figlia Cristel vive a Zagabria con la sua famiglia ma la sentono tutti i giorni attraverso Skype. Invece Romina Junior si trova bloccata ad Ibiza, ma per fortuna sta benissimo e aspetta di rientrare in Italia.