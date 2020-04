“Mi manca molto il ses*o…”: Barbara D’Urso, suo opinionista fa una rivelazione imbarazzante [FOTO]

Giovanni Ciacci ha necessità di fare attività sessuale

Per anni è stato il volto di Detto Fatto su Rai Due insieme a Bianca Guaccero e Caterina Balivo, mentre da qualche tempo conduce Vite da copertina ed è opinionista fisso di Barbara D’Urso. Il professionista ha rilasciato una lunga intervista a DiLei parlando della sua quarantana da Covid-19, e ne approfittato per fare una secca smentita. L’uomo ha detto che è molto dura rimanere a casa, ma bisogna andare avanti rispettando le regole.

“A me manca molto il ses*o. Non avendo io un rapporto stabile, ho varie “attività”. E devo dire che mancano molto, non lo avrei mai pensato che mi sarebbe mancato così tanto”, ha affermato Ciccia spiazzando il giornalista. Per soddisfare tale mancanza, aspetta, cucina e pulisce sul pulito. Inoltre gli mancano tanto il mare, Napoli e soprattutto gli affetti. (Continua dopo la foto)

La smentita sulla cancellazione di Vite da copertina

Nelle ultime ore sul web si è diffusa a macchia d’olio la notizia che parla di una possibile cancellazione di Vita da copertina, la trasmissione in onda su TV8 insieme ad Elenoire Casalegno. L’opinionista si Barbara D’Urso, particolarmente irritato, ha smentito questa bufala a DiLei.

Nel corso dell’intervista ha affermato: “C’è un comunicato ufficiale che smentisce queste false indiscrezioni. Vite da copertina continua ad andare in onda. Abbiamo cominciato a registrate il 14 aprile e andiamo in onda ancora per 50 puntate, quindi fino a fine giugno”. Il programma è stato temporaneamente sospeso per via dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, ma ripartirà lunedì prossimo alle 17:45.

Giovanni Ciacci parla di lavoro e dirette IG

Intervistato da DiLei, Giovanni Ciacci ha speso delle parole per tutte quelle sue colleghe che sono a casa e non possono andare a lavorare. “Per quanto mi riguarda, non sento la necessità di farle perché lavoro in tv tutti i giorni”. Poi ha gettato il sasso ritirando la mano, nel senso di aver detto una cattiveria ma non ha approfondito l’argomento.

Infine parlando delle dirette Instagram, l’opinionista di Barbara D’Urso ha ribadito: “Ma se stai sempre a fare dirette, alla fine cosa hai da dire? Io quello che ho da raccontare, lo racconto nei miei programmi e in quelli dove vado ospite”.