“Mi sta facendo soffrire molto…”: Michelle Hunziker parla del suo dramma personale

A Michelle Hunziker manca la madre

Nonostante il periodo di quarantena per il Covid-19 Michelle Hunziker continua a lavorare recandosi sei volte a settimana da Bergamo a Cologno Monzese per registrare Striscia la Notizia.

Insieme al collega Gerry Scotti informano ma nello stesso tempo intrattengono gli italiani. Durante il giorno, invece, la soubrette svizzera è una donna come tutti gli altri. Quindi si occupa delle faccende domestiche, delle sue due bambine, dei cagnolini e addirittura si è scoperta anche parrucchiera.

Infatti nelle Stories di IG ha postato un video mentre taglia i capelli a Goffredo Cerza, il fidanzato della primogenita Aurora Ramazzotti. La professionista elvetica, inoltre, trascorre molto tempo sui social interloquendo con i follower. E a proposito di questo, parlando con loro del Coronavirus si è lasciata sfuggire: “La cosa che mi fa soffrire di più è che non possiamo vederci. Mi manchi un sacco mamma”.

L’appello alle sue follower donne

Qualche ora fa l’energica Michelle Hunziker ha realizzato una diretta Instagram per scambiare due chiacchiere con le sue follower donne. A queste ultime ha chiesto di non abbattersi per via della quarantena cercando di spronarle. Sul social ha detto che è molto difficile prendersi del tempo per sé stesse in questo momento, con mille cose da fare, ma bisogna farlo senza sensi di colpa.

“Ve lo dico io che sono la regina del senso di colpa, infatti mia madre mi rimprovera sempre! Però il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, non lo restituisce nessuno”, ha affermato la moglie di Tomaso Trussardi. La donna ha voluto che partecipasse anche la madre alla diretta e poi ha lanciato un messaggio all’universo femminile: “So che è un periodo difficile, ma è importante non lasciarsi andare”.

Michelle Hunziker e il suo ruolo di imprenditrice

Oltre ad essere un’ottima conduttrice televisiva, la bella Michelle Hunziker è madre, moglie e anche imprenditrice. Durante la chiacchierata con i seguaci ha detto: “Non pensavo che fare l’imprenditrice potesse diventare il mio piano B nella vita, è una cosa che mi sta appassionando tantissimo”. Spesso la soubrette svizzera realizza dei live con la primogenita Aurora Ramazzotti mettendo in scena dei simpatici siparietti.