Eva Henger da censura, alza le gambe e… tutto in bella vista (FOTO)

Eva Henger ormai chiusa in casa da settimane ha deciso di trovare il giusto modo per tenere compagnia i propri seguaci. Visto il tanto tempo a disposizione, l’ex porno diva dedica molto tempo ai social con dirette e video. Spesso, si lascia andare anche ad alcuni scatti bollenti che movimentano gli ormoni del suo pubblico. Ancora una volta ha mandato tutti in exstasy postando una sua immagine che lascia davvero libera ogni immaginazione.

Eva Henger sembra davvero aver fatto un patto con il diavolo. In tanti l’ammirano per la sua carriera ma anche per la voglia con cui ha deciso di cambiare lavoro. Oggi infatti è una nota opinionista e produttrice cinematografica.

Eva Henger provocante e sensuale sui social

Se per molti sono giorni difficili e tristi, Eva Henger ha trovato il giusto modo per non lasciarsi andare alla noia. Ogni giorno, regala scatti e video ai suoi quasi 100 mila seguaci da fargli perdere la testa. Dopo aver pubblicato diverse immagini senza veli, questa volta la quarantasettenne è apparsa più birircchina. Senza mai scendere nella volgarità, l’ex attrice porno si è superata. Seduta in terrazzino fuori casa sua, si è lasciata immortalare in diversi posizioni con addosso un mini abitino.

Mettendo in risalto il suo decolletè e le proprie gambe, Eva Henger ha ricevuto nel giro di poche ore una marea di like e commenti. A lasciare tutti senza parole, però, un suo gesto. La madre di Mercedes ha ben pensato di alzare le gambe lasciando intravedere quasi le sue parti intime. (Continua dopo il post)

Il dolore per la lontananza da Mercedes

Eva Henger ha capito benissimo come conquistare i suoi follower. In tanti, infatti, apprezzano i suoi scatti ma sopratutto le sue forme da capogiro. Dopo vari mesi di duro lavoro tra palestra e corretta alimentazione, la bella opinionista sembra quasi rifiorita e più giovane di prima. In una recente intervista, ha spiegato che a Causa del Covid-19 ha molto più tempo per se stessa e per prendersi cura del proprio corpo.

L’unica cosa che le manca è sua figlia Mercedesz che purtroppo non riesce a vedere e sentire. A distanza di mesi madre e figlia ancora oggi non sono riuscite a fare la pace e questo provoca molto dolore ad Eva. Chissà se dopo la quarantena riusciranno a riabbracciarsi.