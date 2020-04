“Ho avuto paura…”: Amadeus preoccupato, la decisione sui Soliti Ignoti – Il Ritorno

Amadeus e la sua quarantana nella Capitale

Da oltre un mese e mezzo Amadeus è in quarantena nella sua seconda casa a Roma. Il conduttore veronese e la sua famiglia sono rimasti bloccati nella Capitale perché il Governo ha emesso il blocco degli spostamenti da un comune all’altro.

Il professionista Rai, la moglie Giovanna Civitillo e il loro figlioletto Josè si trovavano li per via delle registrazioni del game show i Soliti Ignoti – Il Ritorno. E a proposito del programma dell’access prime time della prima rete, Amedeo Sebastiani ha rilasciato una lunga intervista.

Il conduttore Rai ammette di avere tanta paura

Intervistato da Oggi, il periodico diretto da Umberto Brindani, Amadeus ha confessato di essere in apprensione per quello che sta accadendo in Italia e nel mondo. “Ho paura, non mi vergogno a dirlo. Tant’è che ho dovuto bloccare le registrazioni de I Soliti Ignoti. Ritengo che la semplice autocertificazione non sia sufficiente per garantire la tranquillità di tutto lo studio, delle tante persone che ci lavorano, me compreso”, ha confessato il marito di Giovanna Civitillo.

Il conduttore di Sanremo 2020 non ha avuto timore di mostrare le proprie debolezze, anzi ha ribadito che la sua scelta è stata dettata dalla paura del contagio da Coronavirus, e dal fatto che sarebbe stato impossibile far spostare decine di concorrenti e ignoti da tutta la Penisola.

Amadeus ospite a Domenica In con moglie e figlio

Amadeus e la sua famiglia (Giovanna Civitillo e il piccolo José) saranno ospiti domani pomeriggio a Domenica In. Infatti la padrona di casa Mara Venier si collegherà con loro attraverso una video chiamata Skype. Il professionista Rai svelerà alla collega come sta attraversando questa quarantena da Covid-19 insieme alle persone che ama.

Da quasi due mesi il veronese ha cambiato la sua vita concentrandosi a giocare col ragazzino, fare i compiti e giocare con lui. Ha approfittato della pandemia per riscoprire il valore della famiglia. Ovviamente parlerà anche della sospensione dei Soliti Ignoti – Il Ritorno e quando potranno riprendere le registrazioni delle nuove puntate.