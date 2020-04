‘E’ l’anno giusto…’: Nozze in vista per un’amata coppia di Uomini e Donne

Sembra che un’amatissima coppia di Uomini e Donne abbia deciso di convolare a nozze. Stiamo parlando di Ursula Bennando e di Sossio Aruta. Ormai la loro storia è conosciuta a tutti e la breve partecipazione dell’ex cavaliere al Grande Fratello Vip ne ha confermato la popolarità.

Dopo varie incomprensioni, i due ex partecipanti del trono over hanno deciso di abbandonare gli studi e di concedersi una nuova possibilità lontani dalle telecamere. Fortunatamente, per entrambi è sbocciato l’amore e da pochi mesi è nata anche la loro bambina, Bianca.

In una recente intervista, Sossio Aruta ha confermato di aver trovato la persona giusta e che non smetterà mai di ringraziare Maria De Filippi. Tra i nuovi progetti dell’ex coppia di Uomini e Donne c’è il matrimonio e pare siano pronti a convolare a nozze per la fine di questo 2020.

La nuova vita dei due ex partecipanti di Uomini e Donne

Attraverso un post su Instagram, l’ex dama di Uomini e Donne ha raccontato ai suoi fan come procede la relazione con Sossio Aruta, parlando del loro incontro e dell’esperienza all’interno del programma che li ha fatti conoscere. Ursula ha raccontato che dopo un pò di tempo vissuto negli studi televisivi,lei e il suo compagno hanno deciso di scappare via dal programma per poter continuare la loro relazione lontano dai riflettori.

La Bennardo si è detta molto soddisfatta della sua vita e l'arrivo di Bianca le ha cambiato l'esistenza. Non avrebbe mai pensato di diventare ancora una volta mamma sopratutto ad un'età in cui non si è più così giovani. L'ex dama del trono over insieme al suo compagno però hanno un grande desiderio e per rendere il loro amore valido al 100% ci mancherebbe solo una cosa.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo presto sposi

In tanti, ascoltando le parole dell’ex dama del trono over hanno subito pensato alle nozze. Sossio Aruta e Ursula Bernardo potrebbero quindi unirsi in matrimonio diventando così marito e moglie. A rivelarlo era stato lo stesso calciatore che, intervistato da Nuovo Tv aveva ammesso che questo 2020 è l’anno giusto per il matrimonio. La data per ora ancora non è stata fissata a causa dell’emergenza coronavirus ma salire all’altare è tra i loro progetti.

Nonostante in tanti non hanno mai creduto nella buona fede dell’ex cavaliere di uomini e Donne, questa volta le parole di Sossio non hanno lasciato nessun dubbio. Per ora non resta altro che fargli i nostri migliori auguri.