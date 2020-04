Piero Chiambretti la prima foto dopo la guarigione dal coronavirus (FOTO)

Piero Chiambretti guarisce dal Coronavirus e si mostra ai suoi fans: ha voluto ricordare anche sua madre morta

Piero Chiambretti ha combattuto il Coronavirus ed ha avuto molte difficoltà in questo periodo. Purtroppo ha perso anche sua madre Felicita che è morta a causa del Covid-19. Il giorno venerdì 17 aprile, il presentatore di “#CR4 La Repubblica delle donne” combattuto la patologia e dopo essere stato contagiato. Il presentatore, infatti, si è trovato a dover affrontare una cosa inaspettata e molto brutta.

Finalmente, dopo un periodo di lunga reclusione per combattere la patologia ha fatto una fotografia e l’ha pubblicata a dimostrazione che vuole far sapere agli altri che ha detto che sta bene. È stato per molto tempo ricoverato nell’ospedale Mauriziano di Torino e adesso, che è uscito ha fatto un selfie pubblicato sul suo profilo Instagram in cui viene ritratto e disteso sul letto.

Piero Chiambretti si mostra guarito

Piero Chiambretti con la sua espressione vispa ha scritto sotto la fotografia “Steso”. Nei giorni scorsi infatti, aveva fatto una fotografia con sua madre ricordando la donna che è morta a causa del Covid-19. Adesso invece, sembra stia molto meglio e anche se è molto triste per la scomparsa prematura di sua madre Felicita, in realtà, cercando di farsi forza.

Del resto, i fans lo hanno incoraggiato molto dicendo che deve farsi forza deve andare avanti e cercare di superare questo momento così particolare. Il presentatore Mediaset è stato dimesso da poco dal nosocomio piemontese e aveva detto subito che era risultato negativo ai due tamponi sul Coronavirus.

La dichiarazione sui social

Il presentatore volto noto di Mediaset ha spiegato che per lui è stato molto difficile questo momento. Dopo che era stato contagiato, subito era scattato l’allarme Mediaset prendendo tante precauzioni per evitare altri casi del genere. Adesso finalmente per Piero Chiambretti i due tamponi sono negativi e quindi, ha potuto dare un messaggio di speranza a tutti.

Ha voluto ringraziare tutti i medici ed il personale dell’Ospedale Mauriziano di Torino che lo hanno assistito in questo periodo in cui ha avuto tanto sconforto psicologico e difficoltà anche fisiche . A causa del contagio ha perso anche sua madre. Adesso però sembra stare bene finalmente e vuole condividerlo con le persone che lo seguono.