Andrea Damante e Giulia De Lellis si allenano insieme: il video con la parodia fa scalpore (VIDEO)

Ormai, è ufficiale, ieri sera Damante ha pubblicato il video in cui si allena insieme alla De Lellis. La notizia è divenuta virale in poco tempo e tutti ne stanno parlando. Ad ogni modo, alcune pagine di gossip sono immediatamente corse a realizzare un’esilarante parodia su Andrea e Giulia che sta spopolando ancor di più del video originale.

Nella clip in questione “spunta” un particolare dettaglio sul capo dell’influencer volto ad identificare la sua condizione al momento. Inutile dire che sul web i fan e gli hater sono impazziti sbizzarrendosi con i commenti più disparati.

La parodia dell’allenamento di Giulia e Andrea

Anche se tutti erano perfettamente consapevoli che i Demellis fossero tornati ufficialmente insieme, il video pubblicato dal dj nelle ultime ore ha comunque generato sgomento. Nel video in questione, il veronese si allena facendo degli squat mentre sulle spalle c’è la sua giulietta. Tali riprese sono divenute virali e il popolo di Instagram ha cominciato a commentare la vicenda.

Ad ogni modo, nel giro di poco tempo, è spuntata una simpatica parodia che riprende l’allenamento di Andrea e Giulia. In tale rivisitazione del filmato originale, tutto è uguale, eccezion fatta per le corna da cervo presenti sul capo della De Lellis. Ad ogni sollevamento da parte del ragazzo, Giulia faceva urtare tali corna contro il soffitto provocando un gran rumore. (Continua dopo il video)

I commenti del web

La parodia dell’allenamento di Andrea e Giulia è davvero molto divertente ma, forse, ancor più divertenti sono i commenti degli utenti. In molti hanno definito l’influencer una cornuta contenta. Altri, invece, si sono soffermati a porre l’accento sull’aspetto economico di tutta la vicenda. In effetti, rendere pubblici i tradimenti subiti da Damante ha fruttato all’ex corteggiatrice di Uomini e donne un bel po’ di soldi.

Evidentemente, quindi, la ragazza non è così una sprovveduta come altri hanno ritenuto. Ad ogni modo, a seguito della pubblicazione di tali filmati, i diretti interessati non si sono ancora espressi, continuano a mantenere un velo di mistero nonostante la situazione sia palese a tutti. Non ci resta che tenere sotto controllo i loro profili per capire come si evolverà la vicenda.