Giulia De Lellis e Andrea Damante ufficialmente insieme un video ne da la prova

Giulia De Lellis di nuovo amore con Andrea

Giulia De Lellis ha scelto di ritornare con Andrea Damante perdonando i suoi tradimenti. Ormai la notizia è ufficiale, a renderla tale sono stati i diretti interessati pubblicando la foto in cui sono insieme, in tenuta sportiva, lei sulle spalle di lui, Lui intento a fare degli esercizi fisici.

Sappiamo bene che Giulia dopo la fine della storia con Andrea, si era trasferita nuovamente a casa dei suoi a Napoli, per non stare da sola. Più volte ha mostrato di essere in compagnia dei genitori, rendendo partecipi i suoi follower delle liti e discussioni divertenti con la madre. Aveva scelto di non stare da sola, perché soffre la solitudine, già il fatto di dover stare lontana dalle nipoti l’ha fatta soffrire quindi perché privarsi della sua famiglia e di tutti gli affetti?

In questi giorni a quanto pare però è ritornata a Roma nella sua casa, con Andrea Damante. In questa occasione hanno deciso di raccontare cosa è successo, come è Giulia è riuscita a perdonare i tradimenti del ragazzo. Ha spiegato che quando si sono lasciati è iniziato un percorso particolare per lei.

All’inizio si è chiusa in casa. Poi è uscita, era sempre fuori giorno e notte, ma lo faceva più che altro per non pensare. Poi ha scelto di chiudersi nuovamente in casa, alti e bassi che a quanto pare la accomunano a molte altre ragazze che hanno subito le sue stesse cose.

Giulia De Lellis ha perso tanti chili, poi ha perdonato Andrea

Giulia De Lellis nel periodo non del quale è stata separata dal suo Andrea ha perso tantissimi kg, questo le ha fatto capire che senza di lui non sa stare. Per cui ha messo le mani avanti spiegando che qualora dovesse andare male sarà sua responsabilità. Con ciò ha chiesto a tutti di non aggredire perché la vita è sua e le scelte pure.

Nonostante la sua precedente esperienza d’amore, pensava ancora a lui, così è riuscita a mettere da parte tutto, a lasciare tutto quello che l’ha fatta soffrire scritto sul libro, che cade nel dimenticatoio.Vuole andare avanti, vuole riprovarci.

Ecco come ha scoperto il tradimento

La ragazza racconta pure di essersi pentita di quello che ha fatto prima di lasciare Andrea. Spiega di aver scoperto i tradimenti un pomeriggio mentre cercava delle cose al PC. Così ha trovato delle foto che non si aspettava, molto particolari. Ha subito distrutto la playstation buttandola dentro la doccia. Poi ha distrutto anche i vestiti di Andrea sbizzarrendosi più possibile. Poi ha preso tutte le sue cose ed ha lasciato l’appartamento nel caos e nella confusione.

Andrea era fuori per lavoro e al suo ritorno ha trovato una bella sorpresa. Lei non si è fatta più sentire, lui quando è riuscito a tornare a casa, ha provato a chiamarla e a contattarla in tutti i modi, ma è risultato essere impossibile. Adesso sembrano aver messo tutto da parte, sembrano essere pronti a ricominciare da zero. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Intanto probabilmente saranno l’oggetto di discussione di queste settimane.