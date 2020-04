Il Paradiso delle signore anticipazioni 20-24 aprile: Ludovica nasconde un segreto

Quella che va dal 20 al 24 aprile è l’ultima settimana di messa in onda dei nuovi episodi del Paradiso delle signore. In questi giorni, dunque, molti nodi verranno al pettine, seppur non tutti, dato che le puntate sarebbero dovute andare in onda fino a maggio.

Ad ogni modo, tra i vari colpi di scena ci sarà un inaspettato segreto di Ludovica, che potrebbe saltare fuori all’improvviso. Marta e Vittorio, invece, faranno la pace. Salvatore, dal canto suo, proverà a riconquistare Gabriella, ma qualcosa andrà storto.

Spoiler 20-24 aprile: il segreto di Ludovica

Nel corso delle puntate del Paradiso delle signore, che andranno in onda dal 20 al 24 aprile, vedremo molte novità In primo luogo, scopriremo che Ludovica non ha nessuna intenzione di tenere il bambino se Riccardo non accetta di sposarla. Il giovane, dunque, a seguito di un confronto con suo padre, accetterà la proposta della Brancia. Quest’ultima, quindi, tornerà a vivere ufficialmente a villa Guarnieri e ad organizzare le nozze, previste per il mese successivo.

La fanciulla, però, incontrerà un dottore, con il quale sembrerà avere una strana complicità. Che segreto nasconde la perfida biondina? Angela, intanto, sarà devastata dalla notizia e prenderà in considerazione l’idea di lasciare Milano per un po’ di tempo. Riccardo, però, non avrà nessuna intenzione di rinunciare alla giovane Venere.

Vittorio e Marta fanno pace al Paradiso delle signore

Salvatore, invece, farà il possibile per riconquistare Gabriella e in questo si farà aiutare dalle sue amiche. Roberta e Laura, infatti, organizzeranno un incontro a sorpresa tra i due, ma la fanciulla reputerà tale gesto una trappola e s’infurierà pesantemente. Marta, invece, negli episodi dal 20 al 24 aprile del Paradiso delle signore non riuscirà a stare più lontana da Vittorio. Per tale ragione, tornerà a casa tra lui e si lasceranno andare alla passione.

I due piccioncini cominceranno a prendere in considerazione l’ipotesi di adottare un bambino. Federico, intanto, sarà dimesso a seguito dell’operazione e Roberta chiederà a Luciano di poterlo incontrare. Quest’ultimo, però, si vedrà costretto a raccontarle una bugia.

Il ragioniere, intanto, una volta tornato a Milano avrà come primo pensiero quello di rivedere Clelia. Infine, Salvatore scriverà una lettera per la sua Gabriella, ma a causa di un piccolo inconveniente la missiva non giungerà a destinazione. La fanciulla, quindi, si allontanerà in un auto con Cosimo sotto lo sguardo sconsolato del giovane Amato.