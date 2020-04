Gianni e Tina svelano i rischi di questo nuovo format di Uomini e Donne: “Non è facile” (VIDEO

Come tutti i telespettatori ormai sapranno, a partire da lunedì 20 aprile ci sarà il ritorno trionfale di Uomini e Donne, ma Gianni e Tina hanno sollevato qualche perplessità. Si tratterà, ovviamente, di un format completamente diverso, che non avrà nulla a che vedere con quello a cui eravamo abituati.

Il cambiamento principale riguarda prorpio il fatto che le due troniste, Gemma e Giovanna, non potranno incontrare dal vivo i loro corteggiatori. Ebbene, questo potrebbe portare a delle conseguenze inaspettate ed anche un po’ rischiose.

I rischi evidenziati da Gianni su Uomini e Donne

In questi giorni, la redazione di Uomini e Donne sta provvedendo a fare spoiler in merito a quello che andrà in onda lunedì prossimo, anche gli opinionisti Gianni e Tina hanno commentato la cosa. I due protagonisti, nel corso di un’intervista girata dietro le quinte, hanno spiegato il loro punto di vista in merito alla rivisitazione del programma e non hanno potuto fare a meno di palesare le loro perplessità. Sperti, ad esempio, ha detto che un format di questo tipo può condurre verso dei rischi.

Non potendo guardare una persona negli occhi, scrutare il suo comportamento e i suoi pensieri dal vivo è, certamente, parecchio fuorviante. Un corteggiatore potrebbe tranquillamente prendere in giro una delle due troniste senza dare la possibilità agli altri di accorgersene. Tuttavia, è altresì interessante cercare di affidarsi solo a ciò che una persona scrive non lasciandosi condizionare dall’aspetto estetico.

Le perplessità di Tina Cipollari

Rispetto a Gianni, Tina è stata meno analitica e critica nei confronti del nuovo format di Uomini e Donne. La Cipollari si è limitata a definire questo ritorno assolutamente anticonvenzionale. Gli opinionisti avranno pochi strumenti a loro disposizione per poter giudicare, pertanto, sarà opportuno affidarsi molto all’istinto. In merito a questo punto, l’esuberante vamp ha detto di avere un intuito davvero infallibile.

Ad ogni modo, tra le altre novità, pare che nel corso della puntata di lunedì ci saranno tra gli ospiti anche Ida e Riccardo. I due, naturalmente, non potranno essere presenti in studio ma si collegheranno con le protagoniste del programma attraverso dei collegamenti video.