“Non lo mettere che fai prima…”: Justine Mattera col seno al vento, il primo piano infiamma il web [FOTO]

La carriera di Justine Mattera: tra televisione, sport e social

La bella Justine Mattera ha quasi 49 anni di cui quasi 20 vissuti in Italia. Infatti il nostro Paese è diventata la sua seconda patria dopo aver lasciato gli Stati Uniti. Nei primi Anni Novanta ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come sosia di Marilyn Monroe nei programmi di Paolo Limiti, che poi sarebbe diventato suo marito.

Negli ultimi tempi la soubrette si è allontanata dal piccolo schermo dedicandosi a sue due grandi passioni: lo sport e la fotografia. Infatti la donna realizza numerosi shooting che poi puntualmente posta sui suoi canali social. Alcuni di essi sono davvero seducenti infiammando gli oltre 400 mila follower che la seguono su Instagram.

La soubrette americana col décolleté in bella mostra

Nelle ultime ore Justine Mattera ha arricchiti il suo canale IG con uno scatto in versione bianco e nero e che mette in evidenza le sue doti da seduttrice. La soubrette sta trascorrendo la quarantena da Coronavirus nella sua abitazione milanese insieme al marito e i loro due figli. Per mantenersi in forma e il corpo allenato, la 49enne corre in casa con la sua bici utilizzando il rullo.

Mentre a metà settimana ha condiviso un’immagine con tanto di décolleté in bella mostra. La foto in questione è accompagnato da alcune frasi nelle quali la donna ha scritto le attività che svolge durante questo periodo di segregazione. Ovvero le pulizie, gli allenamenti, la spesa, lo smartworking e preparare da mangiare. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web alla foto di Justine Mattera

Inutile dire che la foto in questione che mostra Justine Mattera col seno al vento ha raccolto centinaia di commenti, ovvero molti complimenti da parte dei follower di Instagram. Alcuni di essi sono rimasti meravigliati da tanta bellezza e qualcuno ha voluto ironizzare sul suo capo di intimo.

In pratica le hanno consigliato di togliere il reggiseno visto che il suo décolleté è praticamente tutto in bella mostra. Una foto che in poche tempo ha raccolto migliaia di mi piace diventando virale sui social network.