Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati, la conferma: “Tra noi è finita, ma non voglio dire…”

Ambra Lombardo e Kikò si sono lasciati

Ebbene sì, dopo i rumors circolati in rete ora è arrivata la conferma ufficiale: Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati. I due si erano conosciuti e poi amati all’interno del Grande Fratello 16, quello condotto da Barbara D’Urso. A rivelarlo ci ha pensato la stessa professoressa siciliana attraverso una lunga intervista al magazine DiPiù.

L’ex gieffina ha detto: “Si è finita. Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlare. Più avanti sì, senza problemi. Ora, per rispetto, meglio evitare”. Erano settimane che il parrucchiere e la modella non si mostravano più insieme né sui social ma anche in giro. L’ultima volta è stato qualche mese fa quando l’ex di Tina Cipollari aveva chiamato Pomeriggio Cinque per difendere la sua donna dalle malelingue.

La professoressa si confessa al magazine DiPiù

Al momento non sappiamo le ragioni della separazione, ma la cosa certa è che Kikò Nalli e Ambra Lombardo non stanno più insieme. Nel corso della lunga chiacchierata col giornalista del periodico DiPiù, l’ex concorrente del Grande Fratello ha precisato che al momento non vuole dire altro sulla sua storia naufragata. “Al momento non voglio spiegare. Preferisco che lo spieghi lui”, ha ribadito la professoressa sicula trasferita a Milano per lavoro.

Per caso è colpa dell’hair stilyst che ha commesso qualcosa di imperdonabile? Ovviamente possiamo fare solo delle ipotesi, la verità uscirà solo dalla loro bocca quando decideranno di farlo. C’è da dire che i due vivono lontani, quindi la distanza potrebbe aver influito alla loro rottura. Lui abita a Sabaudia mentre Ambra nel capoluogo lombardo.

Ambra Lombardo parla del suo seno rifatto e del passato doloroso

Intervistata dal settimanale di gossip DiPiù, Ambra Lombardo ha parlato anche di quando Kikò Nalli era assolutamente contrario che lei si rifacesse il décolleté. Lei, invece, sin da adolescente sentiva la necessità di ricorre alla chirurgia estetica per aumentare di qualche taglia il seno.

“Abbiamo litigato e quello è stato per noi un importante momento di crescita”, ha affermato l’ex gieffina. Quest’ultima, inoltre ha parlato di un momento molto della sua vita accaduta in passato: “Sono stata poco bene a seguito di un amore malato e di maltrattamenti domestici”.