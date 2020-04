Al Bano parla del Coronavirus

Come ogni fine settima su Rai Uno va in onda Uno Mattina in Famiglia, condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta. I due professionisti stanno macinando un successo dietro l’altro superando di gran lunga gli ascolti della passata edizione. Ospite della puntata del sabato era Al Bano, in collegamento via Skype dalla sua tenuta di Cellino San Marco.

Negli ultimi giorni il Maestro Carrisi è al centro dell’attenzione per via delle sue nuove dichiarazioni, ovvero che da quattro anni è tornato insieme a Loredana Lecciso, madre dei suoi figli Jasmine e Bido. Chiamato in causa per l’emergenza sanitaria per il Covid-19, l’artista pugliese ha fatto una dichiarazione choc: “Io sto preparando una bara dove sopra metterò la data di nascita e il nome: Coronavirus e poi la metterò in una fossa di otto metri“.

Il Maestro Carrisi nostalgico del passato

Al Bano è particolarmente preoccupato ma anche arrabbiato per quello che sta accadendo in Italia e nel mondo causa Coronavirus. Guardando un video del passato che lo ritrae insieme all’ex moglie Romina Power, il Maestro Carrisi è stato colto dalla nostalgia e di quando si stava bene in passato.

Parlando con Tiberio Timperi e Monica Setta, il compagno di Loredana Lecciso si è sfogato così: “Avevamo tutto e volevamo di più, poi è arrivata questa pandemia che ci ha tolto quel tutto e quella ricerca del tutto. Purtroppo bisogna sopportare pazientemente con sensibilità questo maledetto virus con la speranza che passi al più presto“.

Tiberio Timperi commette una gaffe con Al Bano

Al Bano Carrisi è intervenuto con una video chiamata nella puntata del sabato di Uno Mattina in Famiglia. Durante la lunga chiacchierata il padrone di casa Tiberio Timperi ha commesso una piccola gaffe. Uno sbaglio da parte del professionista romano che ha strappato una risata ai presenti.

Nello specifico l’ex conduttore de La vita in diretta ha chiesto al cantautore salentino qualcosa che lo stesso non ha percepito bene. Infatti Al Bano ha replicato così: “C’è una musica che è un po troppo forte qui nelle mie cuffie. E io amo la musica, sia ben chiaro!”