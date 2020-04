Patrick Ray Pugliese su Antonella Elia, “Voleva sbattermi fuori..”

Il Grande Fratello VIP ha chiuso i battenti da una decina di giorni. Come spesso accade, però, le polemiche non si spengono con la chiusura delle luci della casa, ma proseguono anche fuori. È quanto sta accadendo per l’ultima edizione del reality che si porta dietro gli strascichi di alcuni rapporti “contorti” tra i partecipanti. Se avete seguito il reality avrete notato come tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia non vi fosse tanta simpatia.

La situazione è, poi, migliorata al punto che durante l’ultima settimana i due sembravano abbastanza affiatati. Indimenticabile, però, la discussione avvenuta in casa per una presunta spinta di Patrick ai danni proprio della Elia. Una vera e propria bufera! Nelle ultime ore, Patrick Ray Pugliese è tornato a parlare di Antonella Elia e del suo “carattere”. Vediamo insieme cos’ha dichiarato.

Patrick Ray Pugliese, il rapporto con la Elia

Alla domanda “E il rapporto con Antonella Elia?“, Patrick Ray Pugliese ha risposto con la sincerità e la simpatia che lo ha sempre contraddistinto. Ha affermato che la situazione, dapprima a dir poco tragica, è rientrata e che i due adesso hanno finalmente fatto pace. “Antonella è una persona stravagante, complicata, ha un carattere lunatico” ha detto il ragazzo. Poi, riferendosi, in particolare, all’episodio della spinta aggiunge “Quello spintone non c’è stato, anche se lei dice di sì”.

“Magari era una strategia di gioco”, aggiunge, “voleva sbattermi fuori immediatamente. Lì mi sono incazz*to come una bestia”. Ed in effetti, gli affezionati del GF VIP se lo ricorderanno bene. Durante una diretta serale, in salotto, Patrick ha puntato più volte il dito contro la Elia urlandole addosso parole bruttissime come “Crotalo”. Rivista questa scena, successivamente, Ray Pugliese si è scusato con la diretta interessata e con il pubblico da casa.

La mancata vittoria

Patrick Ray Pugliese ha dedicato qualche parola anche alla finale persa nuovamente per un soffio. Questa, difatti, era la sua terza partecipazione al Grande Fratello e per molti era proprio lui il favorito per la vittoria. Alla fine, invece, si è classificato quarto con non poca amarezza nonostante il piacere per aver partecipato nuovamente a questo reality che ha sempre detto di amare moltissimo.

“Sono contento abbia vinto Paola Di Benedetto“ ha confessato il ragazzo, “è un’amica e lo meritava”. Poi solleva un dubbio con un po’ di rammarico, “Ma io stavo per vincere”.