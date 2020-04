Ida e Riccardo insieme a Gemma nel nuovo format di Uomini e Donne

Uomini e Donne, trasmissione da cui sono uscite alcune delle coppie più amate come Ida e Riccardo e Ursula e Sossio, si sta preparando alla ripartenza. Sta cercando di farlo nel modo migliore possibile. Per raggiungere l’obiettivo e tornare in onda dopo oltre un mese di assenza, Maria De Filippi and company si sono affidati ad un nuovo format che andrà in onda dal 20 aprile 2020. Un modo tutto nuovo di corteggiare che, si spera, appassionerà i fedelissimi della trasmissione.

Sin dall’inizio si era detto avrebbero partecipato solo Gemma Galgani e Giovanna Abate in qualità di corteggiate. Persino la presenza di Gianni e Tina, gli storici opinionisti del programma, era in dubbio per poi essere confermata pochi giorni fa. Da poche ore, poi, è trapelata un’altra notizia. Anche Ida e Riccardo saranno presenti al nuovo format di Uomini e Donne.

Ida e Riccardo, coppia amatissima

Le coppie che si sono formate, nel corso degli anni, a Uomini e Donne sono davvero molto numerose. Tra le più amate, sicuramente, vi è quella di Ida e Riccardo che, tra una serie infinita di tira e molla, sembra attraversare un buon periodo. Eppure si era parlato, nelle scorse settimane, di una rottura, si era vociferato di un possibile matrimonio, insomma, se ne sono dette davvero tante.

Ad alimentare questo via vai di notizie l’assenza, quasi improvvisa, della coppia dai social. Se, infatti, fino a qualche tempo fa i post su Instagram erano praticamente quotidiani, da un po’ di tempo a questa parte il profilo ufficiale dei due tace. Probabilmente il tutto è dovuto al fatto che Ida e Riccardo parteciperanno al nuovo format di Uomini e Donne. Con molta probabilità, dunque, non appaiono in rete per non svelare dettagli inediti delle puntate.

Il promo di Uomini e Donne

A confermare ufficialmente la presenza di Ida e Riccardo a Uomini e donne è il promo della trasmissione. Vi si vede Gemma che chiacchiera con la coppia collegata dalla propria abitazione dove, insieme, stanno trascorrendo questo periodo di quarantena forzata. Il ruolo dei due è certamente quello di stare accanto a Gemma data l’amicizia che lega Ida con la dama torinese.

La loro presenza, poi, servirà per dare un tocco di vivacità in più al programma che, di certo, ne trarrà vantaggio in questa fase di ripartenza. Non è escluso che, quindi, il ruolo di Ida e Riccardo sarà quello di coppia consigliera.