Francesco Totti e Ilary Blasi si stavano lasciando per colpa di un gatto: “Giorni di gelo…”

Francesco Totti realizza una diretta IG con Bobo Vieri

In questo periodo di quarantena prolungata per il Covid-19, molti personaggi del mondo dello spettacolo e non realizzano delle dirette su Instagram per passare il tempo ma anche per avere un contatto diretto coi follower. Qualche ora fa ne ha realizzata una Francesco Totti, ex Capitano della Roma che si è confrontato con un altro campione di calcio, Bobo Vieri.

I due hanno raccontato degli aneddoti divertenti sulle loro carriere ma anche della vita privata. Ad esempio, Er Pupone ha confessato che tempo fa ha rischiato di lasciarsi con la moglie Ilary Blasi. Il motivo? Un gatto senza peli. In pratica l’ex Letterina di Passaparola voleva a tutti costi un micio di quella razza mentre lui assolutamente no. Addirittura tra i due ci sono stati due giorni di gelo non rivolgendosi nemmeno la parola.

Francesco Totti e Ilary Blasi in tensione per un gatto senza peli

Realizzando una diretta con Bobo Vieri, Francesco Totti ha detto: “Per colpa del gatto mi stavo lasciando con Ilary, per colpa di Donna Paola. Con Ilary non ci siamo parlati per due giorni”. Il micio in questione appartiene ad una razza che non ha nessun pelo e si vede perfettamente la pelle.

All’ex attaccante della Roma non piace questo tipo di felino e per questa ragione si è impuntato contro la moglie. Purtroppo, però, Er Pupone si è dovuto chiarire alla volontà di Ilary Blasi, infatti in casa hanno il micetto. La conduttrice Mediaset è stato in grado di conquistarlo e fargli cambiare idea e alla fine tra loro è tornata la pace.

Ilary Blasi lontana dalla tv: quando torna?

Ma quando tornerà Ilary Blasi sul piccolo schermo? Ricordiamo che un paio di anni fa la soubrette romana ha lasciato la guida del Grande Fratello Vip, passato poi ad Alfonso Signorini, e quella de Le Iene Show.

La scorsa estate insieme ad Alvin ha presentato EuroGames ma praticamente ha ottenuto un flop d’ascolti. Mesi fa si parlava se L’Isola dei Famosi al posto della collega Alessia Marcuzzi, ma per via dell’emergenza Covid-19 Mediaset ha rinviato il tutto.