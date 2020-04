Alessia Marcuzzi, drastico cambio look su Instagram (Foto)

Alessia Marcuzzi è tra la conduttrici italiane più amate. La sua spontaneità ed il suo sorriso oltre che, naturalmente, le sue capacità hanno fatto breccia nel cuore dei fans che la seguono numerosissimi. In un momento complicato come quello che stiamo vivendo, con i palinsesti televisivi completamente stravolti, abbiamo visto la Marcuzzi nei panni di giudice nelle ultime tre puntate di Amici di Maria De Filippi.

Alessia Marcuzzi ha svolto bene il suo compito portando le sue emozioni all’interno dello studio e partecipando al trionfo di Gaia Gozzi. Se, però, fino a qualche settimana fa la conduttrice romana aveva una bella chioma bionda, oggi il suo look è del tutto stravolto. A testimoniarlo una foto su Instagram.

Alessia Marcuzzi, un bel caschetto castano

Una delle cose che i VIP hanno fatto di più durante la quarantena è stata comunicare con i propri fans tramite i social. Anche Alessia Marcuzzi è stata molto presente specialmente su Instagram dove ha pubblicato diversi scatti. Uno degli ultimi svela un deciso cambio di look. Un bel caschetto che da biondo è diventato castano con una bella frangia ad incorniciarle il volto. (Continua dopo la foto)

Un bel cambiamento che, diciamolo, ha lasciato i fans senza parole. Molto positivi i commenti che, naturalmente, non hanno tardato ad arrivare. Tra tutti anche Marina La Rosa ha commentato con un “Bella” la foto di Alessia Marcuzzi. Le due donne si sono conosciute in occasione de L’Isola dei Famosi in cui la Marcuzzi condiceva e la siciliana era una naufraga. Da quel momento è rimasta tra loro una bella amicizia.

Via la parrucca

Dopo aver incassato i commenti positivi di tantissimi, Alessia Marcuzzi ha però chiarito che il cambio look della foto era solo provvisorio. La chioma castana è, infatti, una parrucca che la conduttrice ha indossato per vedere l’effetto di un nuovo taglio e, soprattutto, di un nuovo colore. Prova del tutto superata visti i commenti entusiasti che hanno accompagnato il post su Instagram.

Per il resto, sappiamo che la Marcuzzi ha abbandonato per sempre l’Isola dei Famosi che non tornerà, dunque, a condurre nelle prossime edizioni. Potremmo rivederla presto, invece, a Le Iene insieme a Nicola Savino. In attesa di nuove conferme in merito, però, il trucco della parrucca pare essere pienamente riuscito. Anche da castana, quindi, la Marcuzzi piace tantissimo.