“Tante le notti insonni e i pianti…”: Ida Platano in quarantena, lo sfogo della dama di Uomini e Donne [FOTO]

View this post on Instagram

18/04/20 Buongiorno☀️, oggi è sabato uno dei giorni della settimana più intensi per me solitamente. Sabato per me vuol dire rumore, chiacchiere, sorrisi, odore di caffè, brioche, caos… Ma un caos che amo, mi mancate sapete… Il via vai delle persone dal mio salone, i sorrisi dei miei clienti, le battute tutti insieme, bere il caffè circondata da ciò che amo. Mi manca il tempo per mangiare, dover correre a lavorare, ordinare sempre d’asporto. Mi manca bisticciare e punzecchiare il mio team e i miei clienti, mi manca fare impazzire le persone in siciliano, mi manca abbracciare, mi mancano le strette di mano con gli sconosciuti, mi manca ascoltare le persone. Indubbiamente ognuno ha la propria lista e di sicuro la mia non è finita. Tutti abbiamo pensato all’inizio che fosse  un problema facile da risolvere questo virus, ma così non è stato, sono state tante le notti insonni e anche i pianti per le nostre perdite… Vite strappate via così velocemente e ingiustamente, ma sapete cosa?… Sono proprio i momenti come questi che insegnano alle persone ad essere coraggiose, a rinascere ed è quello che dobbiamo fare noi, alzarci in piedi e riprendere a due mani le redini della nostra vita. Dobbiamo essere forti… insieme Vi voglio bene ❤️ Vostra… IDA❤️