‘Mi manchi tanto…’: Carlotta Mantovan malinconica, la dichiarazione d’amore per la sua dolce metà

Dopo settimane di assenza Carlotta Mantovan è tornata attiva sul proprio profilo social. Alcuni giorni fa ha postato uno scatto insieme alla figlia Stella, rendendo felici i suoi numerosi follower. Vista la quarantena e l’obbligo di restare a casa, la vedova di Fabrizio Frizzi non può distrarsi e coccolare il suo caro amico. Infatti è da circa un mese che non si reca al maneggio…

E forse, proprio la malinconia in queste ore ha preso il sopravvento e con molta tristezza ha postato uno scatto dolcissimo. Ricordiamo che Carlotta Mantovan sta continuando comunque ad andare in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre con Tutta Salute insieme al collega Michele Mirabella.

Carlotta Mantovan triste per la lontananza dal suo cavallo

Carlotta Mantovan ama molto gli animali, in particolar modo i cavalli. Anche quando era vivo Fabrizio Frizzi insieme alla piccola Stella, trascorreva giornate intere al maneggio fuori Roma. Tra cavalcate e pranzi a sacco, la giornalista ha sempre cercato di insegnare alla propria bambina il rispetto per gli animali e la natura. A causa del coronavirus e l’emergenza sanitaria, purtroppo la conduttrice di tutta salute è costretta a non poter uscire di casa almeno per le cose essenziali.

Vista la bella giornata di sole e le temperature più che primaverili, Carlotta Mantovan oggi molto probabilmente più che mai ha sentito la malinconia del suo cavallo.Nello scatto in questione si intravede anche la piccola Stella, che con molta delicatezza accarezza l’animale. Una foto dolcissima, che mette in evidenza tutto l’amore e la voglia di tornare alla vita normale, dove anche una semplice cavalcata rende e perfetta una giornata. (Continua dopo il post)

Il dolce bacio a Stella Frizzi

Sono trascorsi già due anni da quando Fabrizio Frizzi è scomparso. Ancora oggi, però, tantissimi suoi fan seguono sua moglie Carlotta Mantovan cercando di trovare nel suo sorriso e in quello della figlia il ricordo del compianto. Molti, infatti, sono convinti che Stella sia uguale al papà e che con il tempo anche lei diventerà un personaggio dello spettacolo.

Infatti, pochi giorni fa, sempre sul profilo di Carlotta Mantovan in molti hanno notato questo dettaglio. La conduttrice di Tutta Salute si è lasciata andare alle coccole, abbracciando e baciando la sua piccolina.