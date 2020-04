Grande Fratello Vip, Antonella Elia è disperata. Ecco il motivo

Antonella è disperata

Antonella Elia è il personaggio più discusso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Paola Di Benedetto ha ottenuto la vittoria e ha dato tutto in beneficenza, ma alcuni avrebbero voluto vedere Antonella sul podio. Per altri, invece, sarebbe dovuta andare via da subito. In effetti è stata sempre al centro di gran parte delle liti.

A prescindere da tutto ha che ha movimentato la monotonia della quotidianità con la sua presenza. Una volta spenti i riflettori, ha riflettuto sulla sua avventura televisiva. Ha utilizzato come canale di comunicazione Instagram per esporre un pensiero in merito al suo comportamento.

‘Ho mostrato il peggio di me alle persone’

Antonella è disperata perché ha ammesso di essere consapevole del suo percorso all’interno della casa. Non si è comportata bene in varie occasioni, incurante delle telecamere. Spesso è ricorsa alle mani per farsi valere con Valeria Marini e Fernanda Lessa.

Con la prima non è mai andata d’accordo mentre con l’altra ha discusso per un pacco di biscotti rubato dall’armadio. Si è allontanata da Licia Nunez dopo aver condiviso lo stesso letto per settimane. Poi ha dato del falso a Paolo Ciavarro per la sua nomination e, infine, non ha speso belle parole per Patrick Ray Pugliese.

Paola Di Benedetto, Adriana Volpe e Sossio Aruta sono gli unici con i quali ha convissuto senza problemi. Ad oggi si è resa conto di ciò che ha combinato. Ha mostrato un lato di sé di cui non va fiera. Teme un allontanamento dal mondo dello spettacolo che non riuscirebbe ad accettare. Nonostante abbia contro molti telespettatori, può contare sul sostegno di tanti altri che hanno da sempre tifato per lei. Piace perché è spontanea e al Gf Vip non ha usato strategie.

‘La psicologa del Gf Vip mi ha detto che non sta bene’

Patrick non sta perdendo occasione di puntare il dito contro Antonella. I loro rapporti sono peggiorati a causa di uno spintone. Durante una diretta la versione di lei è stata smentita da un video, ma non ha chiesto scusa. Da quell’episodio si sono raffreddati i rapporti. Qualche giorno fa Patrick ha riferito di aver parlato con la psicologa sulla vicenda dalla spinta. Sicuramente Antonella non gradirà l’esito della conversazione.