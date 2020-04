Oroscopo del 19 aprile 2020, la classifica di tutti i segni: prima posizione per i Gemelli, Capricorno fuori forma

L’Oroscopo di domenica 19 aprile denota belle notizie in arrivo per i Gemelli e per l’Acquario. La Bilancia, invece, farebbe bene a dedicarsi di più alle amicizie, mentre il Capricorno continua ad essere un po’ fuori fase.

La classifica del 19 aprile 2020 dei primi sei segni

Primo posto per i Gemelli. Si prospettano giornate molto stimolanti. La settimana si concluderà con un ottimo quadro dal punto di vista amoroso. Cercate di non essere distratti e di ascoltare un po’ di più i segni che vi sta lanciando qualcuno. Ricordate che questo è il vostro momento, sia in amore che nel lavoro, non lasciatevelo scappare.

Acquario. Secondo l’Oroscopo del 19 aprile 2020, Marte continuerà a permanere nel vostro segno e questo inciderà molto sulla vostra voglia di agire e motivazione. Sarete carichi e propositivi. Dedicate questo giorno nel quale le vostre energie sembrano al top a svolgere cosa che solitamente vi annoiate a fare. Attenzione a non trascurare il partner.

Ariete. Giornata molto interessante quella di domenica 19 aprile secondo l’Oroscopo. In amore potrete giungere a prendere delle decisioni molto importanti e a rivalutare certi rapporti su cui credevate di non poter contare. La regola della giornata è: rimanere tranquilli, se lo farete potrete affrontare al meglio anche qualche piccolo inconveniente.

Vergine. In questi giorni abbiamo detto che nel lavoro potrebbero arrivare delle importanti novità, ebbene, la promozione potrebbe essere più vicina del previsto. Siate pazienti e scrupolosi, però, non lasciatevi sopraffare dalle emozioni. Ottima anche la sfera amorosa. Nella vostra vita c’è una persona che riesce sempre a strapparvi un sorriso, non fatevela scappare.

Sagittario. Se state pensando di investire del denaro, fatelo. In questo periodo la fortuna è dalla vostra parte e se vi impegnerete molto nel lavoro potrebbero esserci degli ottimi risvolti per le vostre finanze. Vi trovate in una fase in cui state prendendo delle decisioni importanti, che riguardano anche l’amore.

Scorpione. La vostra forma fisica non è propriamente al top. Cercate di impegnarvi di più in questo senso e riposatevi. I nati sotto questo segno sono testardi ed indipendenti, ma ricordate che chiedere aiuto non è un segno di debolezza, bensì di intelligenza. Lasciatevi coccolare dal partner oppure cimentatevi di più nelle vostre amicizie.

Gli ultimi sei segni dell’Oroscopo

Settimo posto per la Bilancia. State facendo un bilancio sulla vostra vita ed avete deciso che non ci sarà più spazio per chi non vi merita. Cercate di consolidare i rapporti di amicizia, che spesso tendete a trascurare per amore. Proprio quest’ultimo, infatti, potrebbe portarvi qualche piccola delusione in questo periodo. Siate cauti.

Cancro. In amore, finalmente, sta tornando il sereno. I piccoli disguidi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni stanno via via riducendosi. Ancora preoccupante, invece, resta la situazione che riguarda la sfera lavorativa. Potreste trovarvi a dover prendere delle decisioni importanti in un lasso di tempo molto breve. Siate perspicaci.

Leone. Vi sentite intrappolati e sotto pressione e questa non è affatto una novità. Potreste riscontrare qualche piccolo problema di coppia o in famiglia, specie se siete costretti a condividere lo stesso tetto in questo periodo complicato. Fase transitoria anche per quanto riguarda i sentimenti. Guardatevi un po’ di più dentro, forse qualcosa è cambiato.

Pesci. La Luna nel segno continuerà a condizionare il vostro umore rendendovi un po’ più emotivi del solito. In questi giorni siete stati parecchio suscettibili e malinconici. Per indole siete sempre alla continua ricerca di conferme da parte della persona che amate. Se fino ad ora esse non sono arrivate, potrebbe accadere nella giornata odierna.

Toro. Potreste essere un po’ tristi in questa giornata. Molto probabilmente sentite la mancanza di qualcuno che non vedete da diverso tempo. Approfittate di questa domenica per ricaricarvi e affrontare la prossima settimana al meglio. Purtroppo potrebbero esserci degli imprevisti, pertanto, più riposerete oggi, meglio saprete affrontare gli ostacoli che si presenteranno sul vostro cammino.

Ultimo posto per il Capricorno. Non si prospetta una giornata molto positiva secondo l’aspetto economico. Giove nel segno, pianeta che incide molto sulla fortuna, non è un ottimo presagio. Fate attenzione negli affari o potreste rischiare di perdere un bel po’ di denaro. Cercate di non riversare i problemi sul partner. Ultimamente potrebbero esserci state delle piccole tensioni.