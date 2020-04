Pier Silvio Berlusconi, la confessione: “Se non lo faccio per tre giorni di fila impazzisco”

Pier Silvio Berlusconi è da sempre uno dei personaggi più amati. Nonostante la sua riservatezza e il suo essere così distante dalle dinamiche del gossip, pur avendo un ruolo di prestigio ed essendo un personaggio pubblico, su di lui sono comunque circolate alcune informazioni.

Schivo, sempre impeccabile e mai fuori luogo, il Vice Presidente di Mediaset, anche se pochissimo, si è raccontato. In una passata intervista ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua vita privata e sulle sue abitudini.

Pier Silvio Berlusconi e l’ossessione di cui non può fare a meno

A Tv Sorrisi e Canzoni ha colto l’occasione per raccontare alcuni suoi lati inediti ed inimmaginabili, come la sua ossessione per lo sport. Che fosse un’abitudine, la sua, lo si era capito. Il rampollo di casa Berlusconi ha un fisico tonico ed asciutto, con muscoli bene in vista: 50 anni portati egregiamente.

Ed è proprio in occasione del suo ultimo compleanno che ha voluto raccontarsi. Ha infatti confessato di non poter fare più a meno ormai dello sport e che qualora non avesse l’opportunità di allenarsi almeno tre volte a settimana impazzirebbe.

Con Silvia Toffanin amore a prima vista

Il suo cuore è da quasi venti anni super impegnato. Pier Silvio è infatti innamorato pazzo di Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo con la quale ha messo su famiglia. Dal loto amore ormai storico sono nati infatti due splendidi figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia.

La coppia, che una delle più longeve e più belle del mondo dello spettacolo, non ha mai scelto di compiere il grande passo e di convolare a nozze. Entrambi, hanno più o meno velatamente, fatto sapere di non avere la necessità di contrattualizzare un rapporto che pare essere perfetto così con me.

Una vita tra Verissimo, Mediaset e bimbi

I fan più romantici non hanno ancora messo l’anima in pace e sperano nei fiori d’arancio, e al primo gossip che impazza sognano nel lieto fine con abito bianco, ma per ora sia Silvia che il compagno sono focalizzati sulla crescita dei loro bimbi e sul lavoro, che entrambi portano avanti egregiamente. Diciamo che in questo momento non c’è tempo per le tanto discusse (non) nozze.