Sara Affi Fella prende una decisione sul bambino: “Io e Francesco siamo d’accordo” (FOTO)

La discussa ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, sta affrontando l’attesa di un bambino in quarantena. Per intrattenere i fan e per trascorrere qualche ora in armonia, la fanciulla ha deciso di rispondere a qualche domanda dei suoi follower. Tra queste, ovviamente, la maggior parte erano riferite al suo stato interessante.

Molti utenti le hanno fatto domande sul suo bambino, sul sesso, sulle paure legate a questo periodo e molto altro. Nel rispondere a tutte queste curiosità, poi, Sara ha svelato una decisione sul nascituro presa di comune accordo al compagno.

La decisione di Sara e Francesco sul bambino

Un utente ha chiesto a Sara Affi Fella se, una volta terminata la gravidanza e nato il bambino, lo mostrerà in pubblico sui social. La ragazza, con estrema certezza ed anche con una punta di rabbia, ha detto assolutamente di no. Non ha nessuna intenzione di far vedere il bambino, o la bambina, dato che non conosce ancora il sesso. Il motivo risiede nel fatto che, purtroppo, al mondo esistono parecchie persone cattive, per tale ragione non si sente di esporre la creatura al giudizio degli haters.

Inoltre, ha anche ammesso di essere diventata molto gelosa del pargolo, per tale ragione, non ha la minima intenzione di condividere questa cosa con il suo pubblico di Instagram. L’ex tronista, poi, ha aggiunto di essere d’accordo con il compagno in merito a questa decisione, cosa che non può che farle piacere.

Sara Affi Fella parla della gravidanza

Dopo la specifica sul bambino, Sara Affi Fella ha risposto ad altre domande sulla gravidanza. Nel caso specifico, ha detto di provare a stare molto tranquilla in questi giorni, nonostante il clima sia molto pesante. Purtroppo, già di suo ha molte preoccupazioni, pertanto, fa il possibile per non incidere sulla salute del figlio o della figlia.

Inoltre, in questi mesi si sta comunque allenando, anche se lo fa con molta calma cercando di evitare le pressioni sul pancione. Per quanto concerne l’alimentazione, invece, dato che è aumentata di 4 kili, cosa assolutamente normale per una donna incinta, ha deciso di mantenersi un po’ di più mangiando in modo più sano ed equilibrato.